 PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə "Business Talks by PASHA Holding" platformasının ikinci tədbiri baş tutub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə "Business Talks by PASHA Holding" platformasının ikinci tədbiri baş tutub - FOTO

18:42 - 09 / 12 / 2025
PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə "Business Talks by PASHA Holding" platformasının ikinci tədbiri baş tutub - FOTO

Bir müddət öncə, “PAŞA Holding” tərəfindən “Business Talks by PASHA Holding” adlı yeni təşəbbüs təqdim olunub. Bu təşəbbüs müasir biznes dünyasında baş verən əsas tendensiyaların, çağırışların və strateji yanaşmaların müzakirə olunduğu oflayn və onlayn tədbirlər silsiləsidir.

Təşəbbüsün əsas məqsədi dövlət və özəl sektorları arasında peşəkar dialoqu təşviq etmək və beləcə iqtisadi inkişafa təkan verməkdir.

9 dekabr, 2025-ci il tarixində “Business Talks” çərçivəsində ikinci tədbir baş tutub. Tədbir “PAŞA Holding”in təşkilatçılığı, Deloitte Azərbaycan şirkətinin tərəfdaş dəstəyi ilə həyata keçirilib və “Kapital Bazarları və İPO” mövzularına həsr olunub.

Tədbir iki əsas sessiyadan ibarət olub. Belə ki, tədbirin ilk hissəsində “Kapital bazarları mövzusuna dövlət baxışı” üzrə müzakirələr aparılıb. Tədbirin ikinci hissəsində isə əsas mövzu üzrə korporativ sektorun fikir və gözləntiləri dinlənilib.

İlk sessiyada çıxış edən Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov kapital bazarlarının inkişafının Azərbaycanda da ən vacib strateji prioritetlərdən biri olduğunu vurğulayıb. “Təcrübə göstərir ki, bir çoxlarını düşündürən əsas sual bu inkişafa necə nail olmaqdır. Mərkəzi Bank bu suala “2024–2026-cı illər üzrə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası”nda cavab verib. Belə ki, biz, infrastruktur, yeni alətlər, qanunvericilik, xarici investorların cəlbi və nəzarət çərçivəsi kimi 5 istiqamətlə bağlı tədbirlər planı hazırlayaraq onun icrası ilə məşğuluq”, - deyə Mərkəzi Bankın sədri bildirib.

“Kapital bazarları hər bir ölkədə iqtisadiyyatın dərinliyini və dayanıqlığını göstərən əsas indikatorlardan biridir. Kapital bazarlarımızın dərinləşməsi, likvidliyin artması və investor bazasının genişlənməsi üçün bizdə çox böyük potensial mövcuddur”, deyə “PAŞA Holding”in baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov bildirib. “Business Talks” təşəbbüsünün ümumi əhəmiyyətinə gəlincə isə, Cəlal Qasımov təşəbbüsü belə şərh edib: “Qlobal iqtisadiyyatın transformasiya etdiyi bu dönəmdə biznes icması olaraq bizim bir-birimizə daha çox qulaq asmağa, daha çox əməkdaşlığa və daha çox birlikdə düşünməyə ehtiyacımız var. Bu platforma həm biznes icmasına aktual mövzual üzrə müzakirələr aparmağa imkan verir, həm də bizneslər və dövlət sektoru arasında bir növ fikir mübadiləsini təşviq edir.”

“Azərbaycan iqtisadiyyatında gedən transformasiya prosesləri kapital bazarlarının inkişafını daha zəruri edir və aktuallaşdırır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, dərin, likvid və etibarlı kapital bazarları dayanıqlı iqtisadi artımın mühüm sütunlarından biridir. Bu baxımdan bu tədbirdə aparılmış müzakirələr həm praktik, həm də strateji önəm daşıyır” – “Deloitte” şirkətinin idarəedici partnyoru Nuran Kərimov qeyd edib.

“Business Talks by PASHA Holding” platformasının növbəti tədbirlərində də biznes aləmini maraqlandıran strateji və aktual mövzuların müzakirəsi planlaşdırılır.

Reklam hüququnda

Paylaş:
138

Aktual

Rəsmi

Bratislavada Prezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - YENİLƏNİB

Siyasət

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Cəmiyyət

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə "Business Talks by PASHA Holding" platformasının ikinci tədbiri baş tutub - FOTO

Xarici diplomların tanınması yanvarın 2-nə qədər dayandırılacaq

Bəzi MTK-lar internet xidmətlərinin göstərilməsinə maneə törədir

Sevinc Fətəliyeva: Azərbaycan Prezidentinin Slovakiyaya səfəri ikitərəfli əlaqələrin gücləndiyini göstərir

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüb

Hikmət Hacıyev və Armen Qriqoryan Qətərdə panel müzakirəsində iştirak ediblər - FOTO

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”na qəbul elan edilib

Prezident İlham Əliyev BƏƏ-nin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə "Business Talks by PASHA Holding" platformasının ikinci tədbiri baş tutub - FOTO

09 / 12 / 2025, 18:42

Azərbaycanla Laos arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

09 / 12 / 2025, 17:54

Xarici diplomların tanınması yanvarın 2-nə qədər dayandırılacaq

09 / 12 / 2025, 17:51

Bəzi MTK-lar internet xidmətlərinin göstərilməsinə maneə törədir

09 / 12 / 2025, 17:45

Sevinc Fətəliyeva: Azərbaycan Prezidentinin Slovakiyaya səfəri ikitərəfli əlaqələrin gücləndiyini göstərir

09 / 12 / 2025, 17:23

AZAL AİB-nin dəstəyi ilə dayanıqlı aviasiya sahəsində texniki layihəyə başladı

09 / 12 / 2025, 17:19

Zelenski Vatikanda Papa XIV Leo ilə görüşdü

09 / 12 / 2025, 17:00

Paytaxt məktəblərində elektron jurnallar tətbiq olunur

09 / 12 / 2025, 16:55

Xanəndə qəza törətdi - Atası və azyaşlı oğlu dünyasını dəyişdi

09 / 12 / 2025, 16:49

İKT sahəsində enerji səmərəliliyini təşviq edən dövlət standartları təsdiq edilib

09 / 12 / 2025, 16:48

Azərbaycanla Pakistan arasında mədəni əməkdaşlıq müzakirə olunub

09 / 12 / 2025, 16:25

İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət edib

09 / 12 / 2025, 16:17

İrandan Azərbaycana 30 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

09 / 12 / 2025, 16:08

Bratislavada Prezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - YENİLƏNİB

09 / 12 / 2025, 16:05

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

09 / 12 / 2025, 15:55

İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

09 / 12 / 2025, 15:53

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

09 / 12 / 2025, 15:32

Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

09 / 12 / 2025, 15:17

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

09 / 12 / 2025, 14:55

Bakı metrosu sabah uzadılmış iş yerimdə çalışacaq

09 / 12 / 2025, 14:53
Bütün xəbərlər