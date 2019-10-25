1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

10-летний Джабир два года борется с нейробластомой. Надежда появилась, но денег на лечение уже нет… - ФОТО

Сегодня в 16:27 ~ 5 минут на чтение 48
10-летний Джабир два года борется с нейробластомой. Надежда появилась, но денег на лечение уже нет… - ФОТО

Этому улыбчивому мальчику всего 10 лет.

Два последних года весь его досуг – это процедуры в больницах да перелеты из Москвы в Баку. Уже два года Джабир мужественно борется с нейробластомой и почти победил! Но на лечение требуются деньги, которых у семьи Джабира уже не осталось…

В редакцию 1news.az обратился Сабир Абдулазимов с просьбой помочь спасти его 10-летнего сына Джабира.

- Вот уже два года мы всей семьей боремся со страшной бедой, обрушившейся на нас. О том, что у нашего любимого сына Джабира нейробластома 4-й стадии, мы узнали еще в апреле 2017 года. С того времени наша жизнь перевернулась, начался период лечения, надежд и их крушений, борьбы и веры в лучшее. Постоянные обследования и лечения вымотали нашего ребенка. Он не смог посещать школу – во-первых, было тяжело физически, во-вторых, просто невозможно, ведь нам пришлось ехать в Москву, в НИИ онкологии им.Н.Н.Блохина. Там Джабир прошел семь курсов химиотерапии, а 27 сентября 2018 года ему делали операцию. К счастью, она прошла удачно – опухоль удалось полностью удалить. Мы, наконец, вздохнули с облегчением, хотя Джабиру предстояло еще пройти курсы лучевой терапии и реабилитацию. Нам приходилось постоянно ездить в Москву на контрольные обследования.
И вдруг на последнем из них выяснилось, что в лимфоузлах вновь появилась активность. А это значит - нам снова предстоит борьба.  Джабиру назначили 4 курса химиотерапии, затем будет нужно вновь  провести операцию и лучевую терапию. Но врачи нас обнадежили, ведь две уже сделанных химиотерапии показали положительную динамику. А это значит, что лечение может дать результат, и Джабир полностью выздоровеет. Правда, для этого нужно провести еще и MIBG-терапию, которую, к сожалению, в Азербайджане тоже не проводят.

Чтобы сократить расходы, мы решили на этот раз на весь курс лечения просто остаться в Москве, потому что перелеты туда и обратно – недешевое удовольствие. Плюс, они отнимают много сил у Джабира.
Но… вся проблема в том, что за два года постоянных разъездов, связанных с лечением сына, я потерял работу. Кроме того, мы потратили все имеющиеся у нас средства и даже занять денег нам уже не у кого, нам и так помогали, как могли, друзья и родственники.

И сейчас, когда врачи дали нам надежду, отступать и прекращать борьбу за жизнь нашего любимого Джабира просто нельзя! Только поэтому я обратился в редакцию 1news.az и решился попросить о помощи… - говорит отец Джабира.

По его словам, на все лечение Джабира, включая операцию и курсы химио- и лучевой терапии, необходимо 40 тысяч долларов, плюс еще около 13 тысяч долларов на MIBG-терапию, которая назначена в качестве завершающего этапа лечения. То есть, в общей сложности семье нужно собрать 53 тысячи долларов, из которых первые 15 тысяч нужны в ближайшее время, так как Джабиру предстоит операция уже в ноябре этого года.

- На сегодняшний день нам удалось собрать 6 тысяч долларов, то есть, на операцию нам не хватает 9  тысяч, но это – только часть пути. Поэтому я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, которые могут помочь нам, пожалуйста, не оставляйте нас в беде. Помогите спасти жизнь сына. Ему всего 10 лет, он только начал жить, он очень хочет вернуться в школу, к друзьям. Он устал от постоянных больниц, тяжелых процедур и операций. Сейчас у него появилась реальная надежда на полное выздоровление. Мы просто не можем опустить рук, не имеем права…. Но одни мы не справимся. Прошу вас как отец, пожалуйста, помогите нам!.. - говорит отец Джабира.

Мы также присоединяемся к просьбе Сабира Абдулазимова и просим всех неравнодушных людей помочь Джабиру выздороветь. Он прошел длинный путь борьбы с коварной болезнью и уже почти победил. Но ему надо помочь, потому что ему всего 10 лет, ему нужна наша поддержка и наша вера в то, что он победит.

Ниже мы публикуем банковские реквизиты, а также скрины медицинских документов.

MilliÖn, Bank Respublika
Номер счета: AZN 380194400963567601
USD 381184000963567602
Evro 381197800963567603

Номер удостоверения личности: 09742567

Для перевода денег из России: карта банка VTB

4863170003360020

Контакты для связи:

 +994552257170;
+994702177000(WhatsApp) (Сабир,отец Джабира)

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова

WhatsApp

48

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены