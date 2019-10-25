10-летний Джабир два года борется с нейробластомой. Надежда появилась, но денег на лечение уже нет… - ФОТО

Этому улыбчивому мальчику всего 10 лет.

Два последних года весь его досуг – это процедуры в больницах да перелеты из Москвы в Баку. Уже два года Джабир мужественно борется с нейробластомой и почти победил! Но на лечение требуются деньги, которых у семьи Джабира уже не осталось…

В редакцию 1news.az обратился Сабир Абдулазимов с просьбой помочь спасти его 10-летнего сына Джабира.

- Вот уже два года мы всей семьей боремся со страшной бедой, обрушившейся на нас. О том, что у нашего любимого сына Джабира нейробластома 4-й стадии, мы узнали еще в апреле 2017 года. С того времени наша жизнь перевернулась, начался период лечения, надежд и их крушений, борьбы и веры в лучшее. Постоянные обследования и лечения вымотали нашего ребенка. Он не смог посещать школу – во-первых, было тяжело физически, во-вторых, просто невозможно, ведь нам пришлось ехать в Москву, в НИИ онкологии им.Н.Н.Блохина. Там Джабир прошел семь курсов химиотерапии, а 27 сентября 2018 года ему делали операцию. К счастью, она прошла удачно – опухоль удалось полностью удалить. Мы, наконец, вздохнули с облегчением, хотя Джабиру предстояло еще пройти курсы лучевой терапии и реабилитацию. Нам приходилось постоянно ездить в Москву на контрольные обследования.

И вдруг на последнем из них выяснилось, что в лимфоузлах вновь появилась активность. А это значит - нам снова предстоит борьба. Джабиру назначили 4 курса химиотерапии, затем будет нужно вновь провести операцию и лучевую терапию. Но врачи нас обнадежили, ведь две уже сделанных химиотерапии показали положительную динамику. А это значит, что лечение может дать результат, и Джабир полностью выздоровеет. Правда, для этого нужно провести еще и MIBG-терапию, которую, к сожалению, в Азербайджане тоже не проводят.

Чтобы сократить расходы, мы решили на этот раз на весь курс лечения просто остаться в Москве, потому что перелеты туда и обратно – недешевое удовольствие. Плюс, они отнимают много сил у Джабира.

Но… вся проблема в том, что за два года постоянных разъездов, связанных с лечением сына, я потерял работу. Кроме того, мы потратили все имеющиеся у нас средства и даже занять денег нам уже не у кого, нам и так помогали, как могли, друзья и родственники.

И сейчас, когда врачи дали нам надежду, отступать и прекращать борьбу за жизнь нашего любимого Джабира просто нельзя! Только поэтому я обратился в редакцию 1news.az и решился попросить о помощи… - говорит отец Джабира.

По его словам, на все лечение Джабира, включая операцию и курсы химио- и лучевой терапии, необходимо 40 тысяч долларов, плюс еще около 13 тысяч долларов на MIBG-терапию, которая назначена в качестве завершающего этапа лечения. То есть, в общей сложности семье нужно собрать 53 тысячи долларов, из которых первые 15 тысяч нужны в ближайшее время, так как Джабиру предстоит операция уже в ноябре этого года.

- На сегодняшний день нам удалось собрать 6 тысяч долларов, то есть, на операцию нам не хватает 9 тысяч, но это – только часть пути. Поэтому я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, которые могут помочь нам, пожалуйста, не оставляйте нас в беде. Помогите спасти жизнь сына. Ему всего 10 лет, он только начал жить, он очень хочет вернуться в школу, к друзьям. Он устал от постоянных больниц, тяжелых процедур и операций. Сейчас у него появилась реальная надежда на полное выздоровление. Мы просто не можем опустить рук, не имеем права…. Но одни мы не справимся. Прошу вас как отец, пожалуйста, помогите нам!.. - говорит отец Джабира.

Мы также присоединяемся к просьбе Сабира Абдулазимова и просим всех неравнодушных людей помочь Джабиру выздороветь. Он прошел длинный путь борьбы с коварной болезнью и уже почти победил. Но ему надо помочь, потому что ему всего 10 лет, ему нужна наша поддержка и наша вера в то, что он победит.

Ниже мы публикуем банковские реквизиты, а также скрины медицинских документов.

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Номер счета: AZN 380194400963567601

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Контакты для связи:

+994552257170;

+994702177000(WhatsApp) (Сабир,отец Джабира)

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова