«100 процентов нефти по конкурентной цене». Встреча Помпео и Лукашенко в Минске - ВИДЕО

Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это первый визит в Беларусь главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов за последние 25 лет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на DW, Помпео заявил, что в ближайшее время Вашингтон направит в Беларусь своего посла. Посла США в стране не было более 11 лет – с 2008 года.

На встрече Майк Помпео высказался и об отношениях России и Беларуси: «Мы понимаем, что у вас длительная история с вашими соседями, Россией. Но мы не говорим о выборе между нами и ними. Мы говорим о дипломатических отношениях. Мы расширим наши отношения».

Госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет Беларуси, сотрудничают с Минском по вопросам борьбы с терроризмом и надеются развивать отношения, в том числе в плане инвестиций и энергоносителей.

Помпео на встрече заявил, что Вашингтон готов поддерживать независимость Беларуси. По его словам, нужно было уже давно организовать визит госсекретаря США в Беларусь: «Мы должны помнить об истории: США были одной из первых стран, которые признали независимость Беларуси в 1991 году».

«США хотят помочь Беларуси построить собственную суверенную страну. Наши энергопроизводители готовы предоставить по конкурентной цене 100% нефти, которая вам нужна, – от крупнейшего производителя энергии в мире. Всё, что вам нужно сделать, – это позвать нас!» – сказал Помпео после переговоров.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о санкциях, которые действуют в Соединенных Штатах в отношении лично Лукашенко и других граждан Беларуси из-за нарушений прав человека, Помпео заявил, что отношения двух стран улучшаются и это может «ускорить" процедуру снятия санкций». Но пока отношения «не в этой точке».

Как сообщает белорусское издание «БелТА», Лукашенко заявил, что рад встрече с Помпео минимум по двум причинам.

«Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недоразумений в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недоразумений прошлой власти, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, тут демократия, много ее — мало и так далее», — сказал президент Беларуси. Часть встречи, на которую были допущены представители СМИ, также завершилась шуткой. Но на этот раз шутил Помпео. Когда журналисты покидали зал переговоров, госсекретарь заявил, что любит их, «особенно когда они уходят». В ответ Лукашенко отметил, что не против журналистов, но советует им не забывать о первой власти, когда они называют себя четвертой.

Тимур Рзаев