Новые дороги – еще один наглядный показатель успешного развития Азербайджана под руководством Ильхама Алиева

С самых первых дней своего президентства Ильхам Алиев уделяет огромное внимание развитию социальной сферы, повышению благосостояния азербайджанского народа, для чего проводятся масштабные реформы.

Без преувеличения можно сказать, что эти позитивные изменения затрагивают каждого жителя Азербайджана. Эта работа ведется последовательно и планомерно.

На прошедшем 31 июля совещании при Президенте Ильхаме Алиеве, посвященном социально-экономической сфере, глава государства в своем выступлении отметил, что Азербайджан сохранил динамику своего развития в первой половине 2019 года, достиг высоких результатов в ненефтяном секторе и сельском хозяйстве, выполнил все поставленные задачи. Ильхам Алиев подчеркнул, что дополнительные доходы, полученные от реализации реформ, направлены на развитие приоритетной социальной сферы.

«Как вам известно, в начале нынешнего года был утвержден очень большой социальный пакет, и эти социальные инициативы охватывают более 4 миллионов человек. Были предприняты очень важные шаги – значительно увеличены минимальная заработная плата, минимальная пенсия. В первый раз на 40%, во второй – также на 40%, они будут выплачиваться уже с сентября. Почти вдвое повышена минимальная заработная плата – со 130 до 250 манатов. А минимальная пенсия доведена со 116 до 200 манатов. Это тоже существенный рост, что, конечно, требует крупных финансовых средств. Можно сказать, весь объем дополнительных доходов мы направляем в социальную сферу, так как это приоритетная для нас сфера, она всегда находилась в центре внимания, так обстоит дело и сегодня», - заявил глава государства.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что широкий размах в Азербайджане получило и дорожное строительство.

«За последние 15 лет проложено 15 тысяч километров дорог. Прокладка сельских, междугородных дорог планируется и в этом году. Предусмотрено проложить около тысячи километров дорог. По имеющимся у меня данным, за шесть месяцев проложено около 400 километров автодорог. Это, можно сказать, привело к полному обновлению дорожной инфраструктуры в Азербайджане. Неслучайно в отчете Давосского Всемирного экономического форума Азербайджан занимает 34-е место в мире по качеству автомобильных дорог. Уверен, что мы займем еще более высокое место, потому что в эту сферу действительно вкладываются и дальше будут вкладываться крупные инвестиции», - заявил глава Азербайджанского государства.

«Уважаемый господин Президент неоднократно подчеркивал, что хорошие дороги являются одним из основных условий для развития. И мы, в свою очередь, выполняя поручения главы государства, строим дороги, которые придают новый импульс всей придорожной инфраструктуре, работают на пользу Азербайджану. В частности, новая дорога Баку – Алят – Астара - граница с Ираном, дороги Баку –Гянджа – Газах - граница с Грузией, дорога Баку – Губа - граница с Россией не только связывают различные регионы Азербайджана, но и обеспечивают транзитные грузо- и пассажироперевозки по международным маршрутам Север-Юг и Восток-Запад».

Об этом 1news.az заявил руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли.

Он также подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане прокладываются великолепные дороги.

«Были местности, где дорог вовсе не существовало – в горных районах, некоторых бакинских поселках. Мы их построили, вдоль дорог уже возводятся здания, общественные объекты, закладываются парки, и все это способствует развитию сельского хозяйства, туризма и бизнеса. То есть, новые дороги – это еще и новые возможности для прогресса.

При строительстве дорог Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» применяет только самые современные стандарты. При этом хочу подчеркнуть, что это касается, в том числе, межпоселковых и внутрипоселковых дорог, коих много на Абшероне. Комфорт людей, качественные дороги, безопасность имеют первостепенное значение», - сказал А.Наджафли.

Он отметил, что в этом году в Азербайджане будет реализовано свыше 50 проектов по строительству инфраструктуры вдоль районных, внутрипоселковых, сельских и межпоселковых автомобильных дорог протяженностью более 1000 километров в 43 районах республики. Будут также строиться дороги и автомагистрали республиканского значения, для укрепления материально-технической базы предусмотрено приобретение новых машин и механизмов 270 наименований.

«За счет внутренних инвестиций и зарубежных кредитов в настоящее время проводится реконструкция пяти автомобильных дорог республиканского значения, строится одна магистральная дорога, а также идут работы по восстановлению, реконструкции и ремонту на различных участках четырех магистральных дорог. Помимо этого, строится новый автомобильный мост через реку Самур на границе с Россией.

Особую гордость у нас вызывает то, что в число восстановленных дорог в Азербайджане входит 9-километровая дорога в освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Мерджанлы.

Строительство новых дорог дало возможности сотням тысяч людей пользоваться современной инфраструктурой, связало поселки и города друг с другом. Новые дороги, мосты, подземные переходы, дорожные развязки – все это служит людям, служит народу Азербайджана. То, что Президент Ильхам Алиев уделяет развитию дорожной инфраструктуры страны так много внимания, - еще один наглядный показатель успешного развития Азербайджана под его руководством», - сказал в заключение А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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