Папа, ты мой герой: Дочь пилота Игоря Кшнякина поделилась трогательным постом об отце - ВИДЕО

Дочь пилота-героя Игоря Кшнякина, погибшего при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане, поделилась в соцсети трогательным постом об отце.

"Папа ты мой герой. Ты всегда останешься в моем сердце. Тты сделал все возможное чтобы спасти десятки жизней,пожертвовав своей. Нашел виновных. Ты у меня очень сильный. Я всегда буду гордится,что у меня такой папа. Тты был очень веселым,всегда делал все для нас, хотел чтобы мы были счастливы. Самый лучший папочка! Надеюсь ты будешь в раю. Allah rehmet eləsin", - написала она.