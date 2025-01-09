Специалист с 22-летним стажем работы на высшем уровне за рубежом оказался не нужен азербайджанскому футболу

Фаик Гусейнов – известный в Азербайджане специалист в области спортивной медицины, массажист с 22-летним стажем работы в футбольном клубе ОАЭ, оказался не нужен на родине.

За его плечами – весомый послужной список. Работать в азербайджанском футболе он начал в далеком 1987 году, является учеником известного спортивного врача страны Бориса Хетагурова. Успел поработать в «Нефтчи», «Карабахе», в сборной Азербайджана. А с 1998 года работал в ОАЭ, в именитом клубе «Аль-Ахли». Но после возвращения на родину, он азербайджанскому футболу оказался не нужен. На данный момент Фаик Гусейнов работает массажистом сборной Азербайджана по баскетболу, но учитывая, что играет национальная команда кране редко, сложно назвать эту работу постоянной. Какое-то время Фаик Гусейнов работал и в баскетбольном клубе «Нефтчи», но затем ушел и оттуда.

1news.az взял интервью у Фаика Гусейнова, в котором он рассказал о своей работе в ОАЭ и текущей ситуации.

- Почему вы ушли из баскетбольного «Нефтчи»?

- Сейчас я работаю только в сборной. Во время проведения CОР29 в Баку был остановлен чемпионат. «Нефтчи» и сборная в одно и то же время решили провести сборы. «Нефтчи» решил провести сборы в Шеки, а сборная осталась в Баку. Я остался со сборной, а «Нефтчи» нашел нового специалиста. В «Нефтчи» я провел 3 сезона. Экс-тренер клуба Анар Сарыев и пригласил меня в сборную.

Работа в сборной мне очень нравится. Налицо прогресс и отличная работа федерации по развитию и популяризации баскетбола в стране. Я сам играл в баскетбол, тренировался под руководством Эльхана Алиева. Закончил институт по специальности тренер по баскетболу.

- Ранее вы долгие годы работали в ОАЭ. Почему решили вернуться?

- В ОАЭ я проработал 22 года в одном из самых титулованных клубов страны «Аль-Ахли». Во время пандемии в спортивных клубах страны был урезан бюджет и сокращены зарплаты наполовину. С этой зарплатой было тяжело жить с семьей в таком дорогом городе, как Дубай. Зарплата едва покрывала расходы. Поэтому с супругой приняли решение вернуться на родину. Дети же остались там и продолжают работать.

На тот момент я почему-то подумал, что, имея такой большой опыт работы за рубежом, я смогу принести пользу на родине. Но не все получилось так, как я думал. В ОАЭ мне посчастливилось поработать со многими звездами, я набрался колоссального опыта. С некоторыми специалистами и футболистами поддерживаю связь до сих пор. Среди них Фабио Канаваро, Рикардо Куарежма и другие.

- До отъезда в ОАЭ вы работали в различных клубах Азербайджана и сборной страны. Поступали ли предложения вернуться?

- Я работал с 1987 года в «Нефтчи», затем в Сумгайыте и «Карабахе». С 1993 года был в АФФА. Я первый массажист этой организации. С 1998 года я подписал контракт в ОАЭ. Вернувшись в Баку, я немного поработал в Федерации гимнастики, а затем был приглашен Садыхом Садыховым в баскетбольный «Нефтчи». Работая в ОАЭ, я всегда хотел бы поработать на родине в сборной и местных клубах, о чем периодически говорил в интервью журналистам. Но предложение за эти годы поступило лишь единожды, когда Рамин Мусаев работал в «Нефтчи». Но тогда у меня был действующий контракт в ОАЭ. А после Рамин Мусаев уже перешел в ПФЛ. Вернувшись на родину, я обращался в АФФА и различные клубы – «Карабах», «Нефтчи», «Сабах», но ответ был один и тот же. Вакансий нет. У меня осталось и письмо от АФФА. Они попросили отправить CV, будто и не знают меня. Борис Хетагуров также лично обращался по поводу меня, но все безрезультатно. Обращения были и в период прошлого руководства АФФА, и нынешнего.

- С чем вы связываете невостребованность? Были ли у вас какие-то проблемы со спортивными функционерами?

- Как я уже сказал, мне говорили, что вакансий нет. Хотя сам я наблюдал, сколько за это время поменялось массажистов в клубах и сборной. Конфликтов у меня никогда ни с кем не было. Напротив, я работал со многими нынешними тренерами, когда они были футболистами. Когда АФФА была только создана, финансовых ресурсов особо не было. Часто в сборной во время зарубежных поездок я выполнял роль и переводчика, и оператора, и администратора. А зарплаты были мизерные. Сейчас же условия совсем другие. В «Туран-Товузе» сейчас аж три массажиста. Туда я тоже обращался, но ответ был тот же – вакансий нет. Жаль, что мой большой опыт оказался на родине никому не нужен.

- Гурбан Гурбанов, с которым вы также работали, когда он еще был футболистом, неоднократно говорил, что в Азербайджане острая нехватка спортивных специалистов. Таких как реабилитолог, физиотерапевт, врач, массажист. А как вы оцените положение дел в этой сфере?

- Да, я читал высказывания Гурбана в СМИ. То, что сейчас происходит в спортивной медицине, мне оценить сложно. Информации медицинского комитета практически нет. Слышал, что иногда проводятся какие-то семинары. В ОАЭ вся работа была поставлена очень профессионально. Все должны иметь лицензии, сдавать экзамены.

Как обстоят дела у нас, я не знаю, но если в каждом клубе по три массажиста, значит, специалистов по спортивному массажу очень много.