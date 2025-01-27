«Kapital Bank» сделал заявление по поводу проблемы, возникшей в мобильном приложении «Birbank»
В работе мобильного приложения Birbank в настоящее время наблюдаются перебои.
Об этом говорится в ззаявлении "Kapital Bank".
"Мы понимаем, насколько важно для наших клиентов осуществлять банковские операции удобно и бесперебойно, и прилагаем все усилия для скорейшего решения возникших проблем. Также хотим сообщить, что клиенты могут без проблем совершать платежи картой через POS-терминалы, а также через платежные системы Apple Pay и Google Pay. Благодарим наших клиентов за понимание", - говорится в сообщении.
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