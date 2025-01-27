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Назначена дата суда по делам представителей бывшего сепаратистского режима и Рубена Варданяна - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:40 - Сегодня
Назначена дата суда по делам представителей бывшего сепаратистского режима и Рубена Варданяна - ОБНОВЛЕНО

В Бакинском судебном комплексе продолжилось предварительное заседание по делу Рубена Варданяна, обвиняемого в терроризме, его финансировании и ряде других тяжких преступлениях.

Как сообщает Report, дело находится в производстве судей Бакинского военного суда - председателя Зейнала Агаева, судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева.

Обвиняемого обеспечили переводчиком с русского языка и адвокатами для защиты. На заседании также присутствовали часть потерпевших, их правопреемники и защитники.

Сначала были рассмотрены ходатайства Рубена Варданяна и его адвоката. Подсудимый заявил, что не смог детально ознакомиться с материалами уголовного дела и попросил суд предоставить дополнительно 30 рабочих дней для подготовки своей защиты.

"Я хочу быть готовым защищать себя с юридической точки зрения", - сказал он.

Адвокат Варданяна Авраам Берман также попросил предоставить дополнительное время и обеспечить доступ подсудимого к юридической литературе.

Прокурор, выступающий в качестве государственного обвинителя, напомнил, что стороне защиты было предоставлено достаточно времени для ознакомления с материалами дела, в том числе дополнительно 10 дней на предыдущем процессе по ходатайству обвиняемого.

Гособвинитель отметил, что исходя из принципа процессуальной экономии выступает против неоправданного затягивания сроков подготовительного судебного заседания.

Другой прокурор подчеркнул, что в ходе предварительного следствия право на защиту обвиняемого не было нарушено, обвинительный акт был составлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской Республики, были соблюдены все правила подсудности. Он предложил передать дело в суд и назначить дату судебного разбирательства, а также оставить в силе меру пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат Варданяна возразил против передачи уголовного дела на рассмотрение на данном этапе и попросил отложить подготовительное заседание.

Судьи приняли решение отклонить ходатайства Варданяна, согласившись с мнением гособвинителей о том, что стороне защиты было предоставлено достаточно времени для ознакомления с материалами дела. Суд также оставил без изменения меру пресечения. Уголовное дело передано в суд, судебное заседание назначено на 6 февраля.

Затем состоялось очередное открытое заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Обвиняемыми по делу числятся 15 человек: Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Лева Мнацаканян, Давид Манукян, Гарик Мартиросян, Меликсет Пашаян, Давит Аллахвердян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегларян и Эрик Газарян.

Все они были обеспечены переводчиками с армянского языка, а также адвокатами для защиты.

На процессе присутствовали часть потерпевших (общее число превышает 531 тыс.), а также их представители.

Сначала выступили адвокаты обвиняемых - Бако Саакяна, Эрика Газаряна, Араика Арутюняна, Меликсета Пашаяна, Аркадия Гукасяна, Левы Мнацаканяна, Василия Бегларяна, Давида Аллахвердияна, представив новые ходатайства.

Адвокаты заявили, что часть предъявленных обвинений не относится к их подзащитным, и попросили суд прекратить уголовное преследование по этим частям. Обвиняемые поддержали ходатайства своих адвокатов.

Адвокат Араика Арутюняна подал ходатайство и представил в суд документ для включения в список доказательств.

Сторона обвинения не возражала против включения данного документа в список доказательств, однако отметила, что достоверность указанного документа будет исследована в ходе судебного следствия.

Прокуроры просили не удовлетворять ходатайства о частичном прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемых.

Представители потерпевших заявили о своем согласии с позицией обвинения. Выступивший в процессе в качестве потерпевшей стороны от имени Азербайджанского государства руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов попросил не удовлетворять ходатайства.

Прокурор заявил, что правила подсудности по уголовному делу были соблюдены, в оформлении процессуальных документов ошибок не допущено, права на защиту обвиняемых были обеспечены, оснований для изменения избранной в отношении них меры пресечения не имеется, и предложил назначить дату судебного разбирательства.

Судебная коллегия после совещания объявила решение по ходатайствам, поданным стороной защиты на предыдущем и текущем заседании.

Ходатайства защиты об освобождении некоторых обвиняемых под домашний арест и частичном прекращении уголовного дела по некоторым эпизодам не были удовлетворены.

Документ, представленный Арутюняном, был приобщен к материалам дела.

Также решением суда уголовное дело передано на судебное рассмотрение, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых оставлена без изменения.

Судебное заседание по данному уголовному делу также назначено на 6 февраля.

12:10

В Бакинском военном суде в понедельник проходит процесс над гражданином Армении Рубеном Варданяном, обвиняемым по ряду статей УК АР, включая пытки, наемничество, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма и др.

Процесс проходит под председательством судьи Зейнала Агаева.

Напомним, что на начавшемся 17 января подготовительном заседании суда были уточнены анкетные данные Р.Варданяна. Обвиняемому по его личному выбору были предоставлены адвокат и переводчик.

Председательствующий судья Зейнал Агаев после разъяснения Рубену Варданяну требований законодательства, включая права и обязанности обвиняемого, а также право на протест, спросил у у него о наличии ходатайств.

Р.Варданян и его защитник, оказывающий юридическую помощь на договорной основе, подали два ходатайства.
Одно из них касалось объединения уголовного дела в отношении Р.Варданяна с делом 15 лиц армянской национальности, обвиняемых в совершении тяжких преступлений против азербайджанского народа, другое - предоставления обвиняемому дополнительного времени для ознакомления с материалами уголовного дела.

Прокурор со стороны гособвинения возразил против ходатайства об объединении уголовных дел в одно производство и попросил суд не удовлетворять его, но поддержал ходатайство о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с делом.

Поскольку Уголовно-процессуальное законодательство Азербайджанской Республики не предусматривает объединение уголовных дел в одно производство во время судебного разбирательства, суд не удовлетворил это ходатайство.

Несмотря на то, что во время предварительного следствия Р.Варданяну было предоставлено достаточно времени для ознакомления с материалами уголовного дела на понятном ему языке и подготовки своей защиты, суд, учитывая просьбу обвиняемого, принял решение удовлетворить ходатайство и предоставил ему дополнительные 10 дней для ознакомления с материалами дела.

Отметим, что Рубену Варданяну предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 100 («Планирование и ведение агрессивной войны»), 107 («Депортация или принудительное переселение населения»), 109 («Преследование»), 112 («Лишение свободы в нарушение норм международного права»), 113 («Пытки»), 114 («Наемничество»), 115 («Нарушение законов и обычаев войны»), 116 («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»), 214 («Терроризм»), 214-1 («Финансирование терроризма»), 218 («Создание преступного сообщества (организации)»), 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 270-1 («Угрозы безопасности авиации»), 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства»), 279 («Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп»), 318 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики») и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджана.

Источник: АПА

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