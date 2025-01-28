В Лянкяране перевернулся пассажирский автобус - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на автодороге Лянкяран-Борадигях-Масаллы в городе Лянкяран, 21 человек был госпитализирован в отделение неотложной и скорой медицинской помощи Центральной районной больницы.

Как сообщили АПА в TƏBİB, всем пострадавшим, у которых диагностированы травмы различных частей тела, оказываются необходимые медицинские услуги, передает 1news.az.

В зависимости от состояния здоровья, пострадавшие размещаются в различных отделениях больницы.

14:54

В Лянкяране произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано на дороге Лянкяран-Борадигах-Масаллы, на территории города Лянкяран.

Пассажирский автобус перевернулся на автомобиль марки "VAZ-2107". В результате происшествия есть пострадавшие.