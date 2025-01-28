Врач, отмечавшая день рождения в операционной, вернулась к работе

Акушер-гинеколог Ляман Алиева, уволенная из клиники German Hospital за празднование дня рождения с коллегами во время операции, приступила к работе в новом медицинском учреждении.

Как стало известно Oxu.Az, она устроилась в одну из частных больниц Баку, передает 1news.az.

Сообщается, что Ляман Алиева уже приняла роды у нескольких женщин.

Напомним, что 8 января Ляман Алиева опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассказала о сюрпризе, устроенном коллегами. Во время операции сотрудники клиники вошли в операционную без перчаток и поздравили её с днем рождения, нарушив санитарные нормы. Врач приняла поздравления и задула свечу. После этого инцидента она была уволена.

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