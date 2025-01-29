Изменен состав Оргкомитета по проведению III Игр СНГ в Азербайджане

Изменен состав Организационного комитета по проведению III Игр СНГ в 2025 году в Азербайджане.

Соответствующее Распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, председателем комитета назначен вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов, его заместителем - министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Ранее Оргкомитет возглавлял министр молодежи и спорта. В Оргкомитет также входят должностные лица ряда министерств и ведомств, главы и заместители глав Исполнительной власти ряда районов.