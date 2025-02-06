Идет суд над Рубеном Варданяном

В Бакинском судебном комплексе проходит 3-е заседание по уголовному делу Рубена Варданяна, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям УК Азербайджанской Республики.

Процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

В настоящее время Рубену Варданяну повторно разъясняются его права. Он обеспечен переводчиком и адвокатом.

Во второй половине дня состоится 4-е заседание над 15-ю сепаратистами во главе с Араиком Арутюняном.