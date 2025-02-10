МИД РФ: Москва выступает за долгосрочный мир между Баку и Иреваном

Россия выступает за то, чтобы Армения и Азербайджан выработали такой мирный договор, который означал бы устойчивое долгосрочное урегулирование отношений, а не закладывал бы "мину" для будущих поколений.

Об этом в интервью "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, Москва против предлагаемых Западом скороспелых документов.

"Мы выступаем за то, чтобы армянская и азербайджанская стороны — а Армения и Азербайджан — это страны, с которыми нас связывают союзнические отношения — выработали такой мирный договор, который открывал бы путь и означал бы устойчивое долгосрочное урегулирование отношений, а не закладывал бы "мину" для будущих поколений. Естественно, мы всегда готовы способствовать движению вперед и мы против того, чтобы заключались какие-то скороспелые документы, как на том настаивает Запад, который очень хочет, как можно скорее подтолкнуть Армению и Азербайджан к заключению мирного договора на какой-либо западной площадке.

Такие поспешные, непродуманные и не до конца выверенные решения могут привести не к долгосрочному устойчивому миру, а наоборот, заложить какие-то зерна конфронтации на будущее, что, конечно же, мы считаем крайне нежелательным ни для Армении с Азербайджаном, ни для Южного Кавказа, ни для России", - отметил М.Галузин.

Замминистра также призвал армянскую сторону продолжить работу по разблокированию региональных коммуникаций.

"К сожалению, работа трехсторонней группы во главе с заместителями председателей правительств России, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных коммуникаций и возобновлению экономических связей сейчас прервана и заморожена, если так можно выразиться. Конечно же, мы призываем стороны и прежде всего наших армянских друзей вернуться к работе в рамках этой группы. Российская сторона всегда готова оказать всяческое содействие сторонам, если они того пожелают", - подчеркнул Михаил Галузин.