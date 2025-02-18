Избраны генсек и вице-президенты НОК Азербайджана

18 февраля состоялось первое заседание Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета (НОК) в новом составе после lX отчетно-выборной Генеральной ассамблеи структуры.

На заседании Азер Алиев был избран генеральным секретарем Национального олимпийского комитета, Чингиз Гусейнзаде - вице-президентом и руководителем Исполнительного аппарата, Земфира Мефтахетдинова и Фарид Мансуров - другими вице-президентами НОК.

Ч. Гусейнзаде поздравил новых избранных членов Исполнительного комитета, пожелал им успехов в деятельности спортивного и олимпийского движений нашей страны.