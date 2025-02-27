Число пострадавших при взрыве в магазине OBA достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших при взрыве в магазине OBA в Бина достигло трех человек.

Как сообщает Report, сеть магазинов OBA распространила официальное сообщение о происшествии.

«Сегодня утром на первом этаже частного жилого дома в поселке Бина, где арендуется филиал «Binə 3» сети OBA, произошел взрыв.

В результате инцидента пострадали два наших сотрудника, а также гражданин, проходивший мимо магазина. Все они были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время руководство сети находится рядом с пострадавшими, принимая все необходимые меры для их скорейшего восстановления», - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что в магазинах сети OBA не используется оборудование, связанное с системой природного газа: «Точные причины взрыва станут известны после официального заключения соответствующих государственных органов».

10:00

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о взрыве в магазине в поселке Бина.

Как передает 1news.az со ссылкой на ведомство, сообщается, что сегодня в 07:10 на горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в поселке Бина Хазарского района.

«На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны министерства. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было полностью ликвидировано», - говорится в сообщении.

09:30

Сегодня приблизительно в 06:45 в филиале «Binə 3» сети магазинов OBA произошел взрыв.

Как передает AПA, об этом сообщила сама сеть магазинов. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

В результате происшествия пострадали два сотрудника указанного магазина сети OBA.

В настоящее время по факту ведется расследование.