Госагентство водных ресурсов предложило дифференцировать оплату за используемую воду

В Азербайджане проводится работа над дифференцированием тарифов применительно к использованию воды в результате усовершенствования «Правил платного использования воды», утвержденных решением Кабинета министров за №95 от 17 марта 2022 года.

Об этом сообщил на брифинге завотделом надзора за использованием и охраной вод Госслужбы надзора за использованием и охраной вод при Госагентстве водных ресурсов Атахан Бадалов.

«То есть, мы хотим, чтобы те, кто мало использует воду, платил меньше, а тот, кто использует ее много – больше», - сказал он.

По словам Бадалова, соответствующее предложение со стороны представляемой им структуры уже сделано, но решение по вопросу будет приниматься Тарифным советом.

Гафар Агаев