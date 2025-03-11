В ресторане Vətən выявлены нарушения - ФОТО

Во время проверки, проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) в ресторане Vətən, расположенном по адресу: Насиминский район, Тбилисский проспект, 58, было установлено, что в заведении нарушаются санитарно-технические и санитарно-гигиенические требования, а также не соблюдается температурный режим.

Кроме того, в заведении общественного питания были обнаружены продукты животного происхождения без ветеринарного сертификата и колбасные изделия с истекшим сроком годности, которые были предложены для потребления, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Были взяты образцы переработанных продуктов и мяса для проведения лабораторных исследований.

В связи с фактами деятельность склада и хлебного цеха на объекте ограничена, на владельца составлен административный протокол.

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