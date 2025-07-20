Проходит церемония открытия III Шушинского Глобального медиафорума на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта».

В рамках Форума будут обсуждаться такие темы, как «Инновационные подходы: медиаграмотность в цифровую эпоху», «Медиаграмотность как гарантия информационной безопасности», «Как эволюция социальных сетей влияет на общественное доверие: в охвате медиаграмотности» и другие.

Напомним, что в Форуме, который продлится до 21 июля, примут участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представители более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаструктур, а также других организаций, связанных с данной сферой. Помимо представителей зарубежных медиа, в Форуме примут участие представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.

После церемонии открытия Форум продолжит свою работу в формате сессий.

В рамках Форума участники также посетят Агдамский район и город Лачин.