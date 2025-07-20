На Камчатке произошло 4 землетрясения подряд

Четвертое подряд землетрясение зафиксировано в Камчатском крае РФ.

Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 167 км от Петропавловска-Камчатского", - сообщили сейсмологи, добавив, что данные обрабатываются и уточняются.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в скором времени специалисты начнут обследование зданий.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае РФ зафиксированы три землетрясения утром 20 июля.

В 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,3. Позднее землетрясение магнитудой 6,5 на глубине 13 км, произошло в 171 км от города. Третий раз подземные толчки магнитудой 7,6 были зарегистрированы в 115 км от административного центра края.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, угроза цунами объявлена в нескольких населенных пунктах региона.

"Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 м. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 м", - говорится в сообщении.

Жителям указанных населенных пунктов рекомендуют не приближаться к воде и уйти на возвышенность.