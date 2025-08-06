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Зеленский подтвердил проведение телефонного разговора с Трампом - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:00 - Сегодня
Зеленский подтвердил проведение телефонного разговора с Трампом - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Как раз по возвращении из Сумской области провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву.

Наша совместная позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должен быть справедливый мир. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве (в беседе президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа - ред.)", - говорится в публикации.

Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно защитит свою независимость и хочет долгосрочного и устойчивого мира. "Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину", - заключил украинский лидер.

21:32

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа завершился, сообщает Reuters.

Отметим, что беседа лидеров состоялась по итогам сегодняшнего визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

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