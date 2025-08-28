 1News.az – Новости Азербайджана сегодня | Последние новости мира
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV

Новости Азербайджана

Главные новости

МИД Азербайджана выразило соболезнования Португалии
Политика

МИД Азербайджана выразило соболезнования Португалии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с крушением вагона фуникулера «Глория» в Лиссабоне. Об этом сообщает 1news.az со ссылкой ...
Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль
Спорт

Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль

В Братиславе продолжается молодежное первенство Европы по дзюдо. Как передает АЗЕРТАДЖ, в финальном поединке азербайджанский спортсмен Нихад Мамишев встретился с итальянцем ...
Ильгар Велизаде о регионе: Азербайджан и Армения сближаются, Грузия не теряет значения, а с Ираном проблем не будет
Мнение

Ильгар Велизаде о регионе: Азербайджан и Армения сближаются, Грузия не теряет значения, а с Ираном проблем не будет

Регион Южного Кавказа вновь оказался на перекрестке противоречий и неожиданной перестройки союзов и партнерств. Еще недавно казалось, что сложившаяся конфигурация ...
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ВИДЕО
Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ВИДЕО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа центра Арзу Алиева посетили ...
Отозван посол Азербайджана в Болгарии
Xроника

Отозван посол Азербайджана в Болгарии

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Джалал оглу Гусейнов отозван с должности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, передает 1news.az со ...

Последние новости

Трамп потребовал у Европы отказаться от российской нефти

Сегодня, 20:00

Университет AДA вошел в число ведущих университетов-участников ICPC

Сегодня, 19:45

Председатель Военного комитета НАТО: Азербайджан - надежный партнер Альянса

Сегодня, 19:30

Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль

Сегодня, 19:14

В Хачмазе спасли содержавшихся в ресторане животных из Красной книги - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона, 15 человек пострадали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:31

Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром и военным руководством Вьетнама - ФOTO

Сегодня, 18:15

Чемпионат Европы: Два азербайджанских дзюдоиста в финале, еще один - поборется за «бронзу»

Сегодня, 18:00

AZAL провел «День безопасности полетов» с участием международных экспертов

Сегодня, 17:43

​​​​​​​Фаик Агаев раскритиковал певиц: «Выставляют себя на сцене как товар» - ВИДЕО

Сегодня, 17:41

Ираклий Кобахидзе обещает: мужчина в Грузии не сможет записаться женщиной, а женщина – мужчиной

Сегодня, 17:37

Скончался легендарный итальянский модельер Джорджо Армани

Сегодня, 17:33

Ильгар Велизаде о регионе: Азербайджан и Армения сближаются, Грузия не теряет значения, а с Ираном проблем не будет

Сегодня, 17:21

Президент Египта наградил руководителя азербайджанской диаспоры

Сегодня, 16:57

В Баку произошёл пожар: есть пострадавший

Сегодня, 16:45

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ВИДЕО

Сегодня, 16:40

Азербайджанский дзюдоист вышел в финал чемпионата Европы

Сегодня, 16:33

Отозван посол Азербайджана в Болгарии

Сегодня, 16:27

Центробанк Азербайджана и Народный банк Китая подписали меморандум

Сегодня, 16:20
Все новости

Актуально

Общество

Пробки «съедают» миллиарды манатов в Азербайджане

Общество

Погоня со стрельбой на Каспии: пограничники пресекли наркотрафик - ФОТО - ВИДЕО

В мире

Информация о задержании главы МИД Казахстана оказалась фейком - ОБНОВЛЕНО

Общество

Какой будет погода в Азербайджане 5 сентября?

Мнение

Ильгар Велизаде о регионе: Азербайджан и Армения сближаются, Грузия не теряет значения, а с Ираном проблем не будет

Гуманитарная миссия или политическая игра: чему положил конец Азербайджан

Иреван героизирует оккупацию, Баку ликвидирует символы власти сепаратистов

Остановит ли Азербайджан на пути в ШОС деструктивная позиция Индии?

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

ОТГ: От консультативного совета к глобальному игроку

Последние новости

Трамп потребовал у Европы отказаться от российской нефти

Сегодня, 20:00

Университет AДA вошел в число ведущих университетов-участников ICPC

Сегодня, 19:45

Председатель Военного комитета НАТО: Азербайджан - надежный партнер Альянса

Сегодня, 19:30

Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль

Сегодня, 19:14

В Хачмазе спасли содержавшихся в ресторане животных из Красной книги - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона, 15 человек пострадали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:31

Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром и военным руководством Вьетнама - ФOTO

Сегодня, 18:15

Чемпионат Европы: Два азербайджанских дзюдоиста в финале, еще один - поборется за «бронзу»

Сегодня, 18:00

AZAL провел «День безопасности полетов» с участием международных экспертов

Сегодня, 17:43

​​​​​​​Фаик Агаев раскритиковал певиц: «Выставляют себя на сцене как товар» - ВИДЕО

Сегодня, 17:41

Ираклий Кобахидзе обещает: мужчина в Грузии не сможет записаться женщиной, а женщина – мужчиной

Сегодня, 17:37

Скончался легендарный итальянский модельер Джорджо Армани

Сегодня, 17:33

Ильгар Велизаде о регионе: Азербайджан и Армения сближаются, Грузия не теряет значения, а с Ираном проблем не будет

Сегодня, 17:21

Президент Египта наградил руководителя азербайджанской диаспоры

Сегодня, 16:57

В Баку произошёл пожар: есть пострадавший

Сегодня, 16:45

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ВИДЕО

Сегодня, 16:40

Азербайджанский дзюдоист вышел в финал чемпионата Европы

Сегодня, 16:33

Отозван посол Азербайджана в Болгарии

Сегодня, 16:27

Центробанк Азербайджана и Народный банк Китая подписали меморандум

Сегодня, 16:20
Все новости

Самое читаемое

В Азербайджане 4 сентября ожидаются дожди и грозы

В Исмаиллы 61-летний мужчина скончался от укуса пчелы в язык

Названа причина схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Гуманитарная миссия или политическая игра: чему положил конец Азербайджан

В бакинском аэропорту ограничат работу такси? – Официальный ответ

Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

Трамп: Я очень разочарован Путиным

Часть улиц Баку временно станет недоступна для транспорта - ОБHOВЛЕНО

Политика

Председатель Военного комитета НАТО: Азербайджан - надежный партнер Альянса

Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром и военным руководством Вьетнама - ФOTO

Ираклий Кобахидзе обещает: мужчина в Грузии не сможет записаться женщиной, а женщина – мужчиной

Президент Египта наградил руководителя азербайджанской диаспоры

Бизнес

ТуранБанк отмечает своё 33-е летие

Еще один филиал Банка ABB начал обслуживание в обновленном здании

Global Finance выбрал Банк ABB лучшим банком года в стране!

Kapital Bank объявил прием заявок на облигации на 30 миллионов манатов

Общество

Университет AДA вошел в число ведущих университетов-участников ICPC

В Хачмазе спасли содержавшихся в ресторане животных из Красной книги - ФОТО - ВИДЕО

Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

AZAL провел «День безопасности полетов» с участием международных экспертов

В Баку произошёл пожар: есть пострадавший

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ВИДЕО

Минздрав выявил нарушения в пяти аптеках в Азербайджане

Пробки «съедают» миллиарды манатов в Азербайджане

Погоня со стрельбой на Каспии: пограничники пресекли наркотрафик - ФОТО - ВИДЕО

Объявлены результаты приёма в колледжи

Lifestyle

​​​​​​​Фаик Агаев раскритиковал певиц: «Выставляют себя на сцене как товар» - ВИДЕО

Скончался легендарный итальянский модельер Джорджо Армани

Гусейн Гасанов лишился всего бизнеса в России

В Баку пройдет выставка «Фаиг Ахмед: Эпоха 2011–2024» - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Спорт

Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль

Чемпионат Европы: Два азербайджанских дзюдоиста в финале, еще один - поборется за «бронзу»

Азербайджанский дзюдоист вышел в финал чемпионата Европы

Чемпионат Европы: азербайджанский дзюдоист иппоном победил армянина

Обладатель Кубка Азербайджана сохранил своего лидера

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05

Новости партнеров

Баку ICPC 2025: Kapital Bank участвует в глобальном проекте по программированию

Стартовала акция «Sürətli Şans»: выигрывай «Toyota Corolla» и денежные призы с «Аzərlotereya»

Банк ABB представил для клиентов новое QR-платежное решение с интеграцией AniPay

Новый этап в развитии экосистемы Bir: Umico Bonus стал Bir Bonus

Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку

В мире

Трамп потребовал у Европы отказаться от российской нефти

Двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона, 15 человек пострадали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Додик: Республика Сербская может провозгласить независимость

Иран выслал посла Австралии

Польша готова принять еще больше американских солдат

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тыс.

Россия высылает эстонского дипломата

«Королева кетамина» признала себя виновной по делу о смерти Мэттью Перри

Информация о задержании главы МИД Казахстана оказалась фейком - ОБНОВЛЕНО

Гарвард выиграл суд против администрации Трампа