1News.az – Новости Азербайджана сегодня | Последние новости мира

Новости Азербайджана
Главные новости
Политика
МИД Азербайджана выразило соболезнования ПортугалииМинистерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с крушением вагона фуникулера «Глория» в Лиссабоне. Об этом сообщает 1news.az со ссылкой ...
Спорт
Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медальВ Братиславе продолжается молодежное первенство Европы по дзюдо. Как передает АЗЕРТАДЖ, в финальном поединке азербайджанский спортсмен Нихад Мамишев встретился с итальянцем ...
Мнение
Ильгар Велизаде о регионе: Азербайджан и Армения сближаются, Грузия не теряет значения, а с Ираном проблем не будетРегион Южного Кавказа вновь оказался на перекрестке противоречий и неожиданной перестройки союзов и партнерств. Еще недавно казалось, что сложившаяся конфигурация ...
Общество
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ВИДЕОВице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа центра Арзу Алиева посетили ...
Xроника