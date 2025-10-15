Стань частью добра! - ФОТО
Компания «SCM Motors», официальный дистрибьютор автомобильных брендов VOYAH и MHERO в Азербайджане, присоединяется к благотворительному марафону, организованному Фондом «YAŞAT» по случаю «Дня Победы».
Таким образом, 3% от стоимости каждого проданного до конца ноября автомобиля VOYAH или MHERO будут перечислены в Фонд «YAŞAT».
Следует также отметить, что в честь праздника на все автомобили до 30 ноября предоставляется скидка в размере 5% и двухгодичное сервисное обслуживание в подарок.
Мы поздравляем участников Карабахской войны и их семьи с наступающим праздником и желаем упокоения душам шехидов!
Мы преклоняемся перед Вашим мужеством, доблестью и героизмом!
Отметим, что официальная дистрибуция вышеуказанных автомобилей в Азербайджане осуществляется в рамках сотрудничества «SCM Motors» с корпорацией «Dongfeng Motor», одним из гигантов-основателей китайской автомобильной промышленности.
Дистрибьютор, владеющий соответствующим всем стандартам официальным сервисным центром, предоставляет гарантию на все автомобили сроком на 8 лет или до 160 000 км пробега.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте компании (www.voyah.com.az) или на страницах в социальных сетях (@voyah.azerbaijan), а также по контактному номеру +994 55 535 77 77.
На правах рекламы