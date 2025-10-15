 Стань частью добра! - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Стань частью добра! - ФОТО

First News Media10:00 - Сегодня
Стань частью добра! - ФОТО

Компания «SCM Motors», официальный дистрибьютор автомобильных брендов VOYAH и MHERO в Азербайджане, присоединяется к благотворительному марафону, организованному Фондом «YAŞAT» по случаю «Дня Победы».

Таким образом, 3% от стоимости каждого проданного до конца ноября автомобиля VOYAH или MHERO будут перечислены в Фонд «YAŞAT».

Следует также отметить, что в честь праздника на все автомобили до 30 ноября предоставляется скидка в размере 5% и двухгодичное сервисное обслуживание в подарок.

Мы поздравляем участников Карабахской войны и их семьи с наступающим праздником и желаем упокоения душам шехидов!

Мы преклоняемся перед Вашим мужеством, доблестью и героизмом!

Отметим, что официальная дистрибуция вышеуказанных автомобилей в Азербайджане осуществляется в рамках сотрудничества «SCM Motors» с корпорацией «Dongfeng Motor», одним из гигантов-основателей китайской автомобильной промышленности.

Дистрибьютор, владеющий соответствующим всем стандартам официальным сервисным центром, предоставляет гарантию на все автомобили сроком на 8 лет или до 160 000 км пробега.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте компании (www.voyah.com.az) или на страницах в социальных сетях (@voyah.azerbaijan), а также по контактному номеру +994 55 535 77 77.

На правах рекламы

Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
