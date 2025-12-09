Состоялось второе мероприятие платформы «Business Talks by PASHA Holding», организованное компанией PASHA Holding - ФОТО

Некоторое время назад PASHA Holding представила новую инициативу под названием «Business Talks by PASHA Holding». Эта инициатива представляет собой серию офлайн и онлайн мероприятий, на которых обсуждаются ключевые тенденции, вызовы и стратегические подходы в современном бизнес-мире.

Основная цель инициативы — содействовать профессиональному диалогу между государственным и частным секторами, способствуя таким образом экономическому развитию.



9 декабря 2025 года в рамках «Business Talks» состоялось второе мероприятие, организованое PASHA Holding, при поддержке партнеров из компании Deloitte Azerbaijan. Темой мероприятия стало «Капитальные рынки и IPO».



Мероприятие состояло из двух основных сессий. В первой части состоялись обсуждения на тему государственного подхода к капитальным рынкам. Во второй части были представлены мнения и ожидания корпоративного сектора по основной теме.



В первой сессии выступил Талех Казымов, председатель Центрального банка Азербайджана, который подчеркнул, что развитие капитальных рынков является одним из самых важных стратегических приоритетов в Азербайджане. «Опыт показывает, что основной вопрос, который волнует многих, — это как достичь этого развития. Центральный банк дал ответ на этот вопрос в ‘Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы’. Мы сейчас работаем над реализацией плана действий, который касается пяти направлений: инфраструктура, новые инструменты, законодательство, привлечение иностранных инвесторов и нормативно-правовая база», — сказал председатель Центрального банка.



«Капитальные рынки — это один из ключевых индикаторов глубины и устойчивости экономики любой страны. У нас есть огромный потенциал для углубления капитальных рынков, увеличения ликвидности и расширения базы инвесторов», — отметил Джалал Гасымов, генеральный директор PASHA Holding. Говоря о общей важности инициативы «Business Talks», Джалал Гасымов добавил: «В это время глобальной экономической трансформации нам, как бизнес-сообществу, нужно больше слушать друг друга, больше сотрудничать и больше думать вместе. Эта платформа не только дает возможность бизнес-сообществу обсуждать актуальные темы, но и способствует обмену мнениями между бизнесом и государственным сектором.»

«Процессы трансформации в экономике Азербайджана делают развитие капитальных рынков более необходимым и актуальным. Опыт развитых стран показывает, что глубокие, ликвидные и надежные капитальные рынки являются важнейшими столпами устойчивого экономического роста. В этом контексте обсуждения, состоявшиеся на данном мероприятии, имеют как практическое, так и стратегическое значение», — отметил Нуран Керимов, управляющий партнер компании Deloitte.

В будущем на платформе «Business Talks by PASHA Holding» планируется продолжение обсуждения стратегических и актуальных тем, интересующих бизнес-сообщество.

