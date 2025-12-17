ЕС ввел санкции против трейдеров азербайджанского происхождения за поддержку «теневого флота» Кремля - кто эти загадочные предприниматели?

Европейский союз активизировал усилия по перекрытию каналов нефтяных доходов России, которые, по мнению западных официальных лиц, служат основным источником финансирования военной кампании Москвы в Украине.

15 декабря 2025 года Брюссель объявил о введении 19-го пакета санкций, направленного против девяти физических и юридических лиц, обвиняемых в содействии обходу Россией экспортных ограничений с помощью так называемого «теневого флота».

В число попавших под санкции вошли три нефтяных трейдера азербайджанского происхождения, проживающие в Дубае, — Этибар Эйюб, Талят Сафаров и Анар Мадатли, — связанные с торговой компанией, ранее известной как Coral Energy и переименованной в 2024 году в 2Rivers Group.

Меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд на территорию ЕС, а также запрещают европейским гражданам и компаниям вести дела с фигурантами списка. Это фактически лишает их доступа к ключевым западным услугам страхования и судоходства — серьезный удар в условиях высокой взаимосвязанности глобального рынка товарных поставок.

Перекрытие финансовой артерии России

Западные правительства утверждают, что экспорт российской нефти обеспечивает основную часть средств для ведения военных действий в Украине. Несмотря на введенный странами G7 потолок цен в 60 долларов за баррель и более широкие экспортные ограничения, Москва продолжает поставлять крупные объемы дисконтированной сырой нефти на рынки Индии и Китая. Решающую роль в этом обходе играет «теневой флот» — сеть часто старых и незастрахованных судов, действующих вне западного контроля. ЕС планирует на этой неделе внести в черный список более 40 дополнительных танкеров, доведя общее число санкционированных судов до примерно 600.

В Официальном журнале ЕС указано, что фигуранты списка обеспечивают «отгрузку и экспорт российской нефти», тем самым позволяя Москве поддерживать военные усилия.

Трейдеры азербайджанского происхождения и их команда

Ряд попавших под санкции лиц — это частные предприниматели азербайджанского происхождения, базирующиеся в Дубае и занимающиеся международной нефтяной торговлей. Их компания Coral Energy была основана в 2010 году в Сингапуре и превратилась в значимого участника рынка российской нефти и нефтепродуктов.

Впоследствии операции были перенесены в Дубай, а в 2023–2024 годах проведена сделка по выкупу акций компании менеджментом, в результате которой компания получила название 2Rivers Group. В дальнейшем фирма объявила о прекращении торговли российской нефтью к началу 2024 года и начале процедуры ликвидации в 2025 году.

Ключевыми членами команды являются:

Тахир Гараев — основатель Coral Energy.

— основатель Coral Energy. Этибар Эйюб — опытный трейдер, в санкционных документах указанный как оператор сетей, задействованных в отгрузках российской нефти.

— опытный трейдер, в санкционных документах указанный как оператор сетей, задействованных в отгрузках российской нефти. Талят Сафаров — генеральный директор 2Rivers Group.

— генеральный директор 2Rivers Group. Анар Мадатли — главный коммерческий директор 2Rivers Group и акционер с опытом в международной торговле.

— главный коммерческий директор 2Rivers Group и акционер с опытом в международной торговле. Ахмед Керимов — финансовый директор и акционер (примерно 35% после выкупа акций компании).

Расследовательские материалы и санкционные документы подчеркивают обширные деловые связи группы с государственной российской компанией «Роснефть», часто обеспечиваемые личными контактами с ее генеральным директором Игорем Сечиным.

Тахир Гараев, основатель Coral Energy, — трейдер, проживающий в Дубае, создавший компанию и руководивший ее превращением в ключевого игрока на глобальных энергетических рынках с офисами в Сингапуре, Женеве и Дубае.

В материалах расследований говорится о его давних личных отношениях с генеральным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, которые обеспечивали привилегированный доступ к российским нефтяным грузам.

Гараев формально вышел из капитала компании в ходе выкупа менеджментом, однако в мае 2025 года попал под санкции Великобритании (в последний пакет ЕС не включен). На протяжении всей карьеры он сохранял низкую публичность.

Этибар Эйюб, которому около 46 лет, более десяти лет играет ключевую роль в сети, часто характеризуясь как главный соратник Гараева.

Он занимается управлением аффилированными структурами, такими как Nord Axis, используемыми в сложных нефтяных сделках. Как и Гараев, Эйюб, по данным источников, поддерживает близкие личные отношения с Игорем Сечиным, включая совместные поездки на охоту; некоторые материалы отмечают, что он входил в узкий круг приглашенных на частные семейные мероприятия. Эти связи упоминаются в британских и европейских санкционных обоснованиях как фактор, обеспечивавший доступ к поставкам «Роснефти». Эйюб попал под санкции Великобритании в мае 2025 года и ЕС в декабре 2025 года.

Талят Сафаров занимает пост генерального директора 2Rivers Group примерно с 2017 года и руководил выкупом компании менеджментом и ребрендингом. До перехода в трейдинг он построил заметную карьеру в азербайджанском страховом секторе, занимая должности председателя правления страховой компании «Атешгях» — одной из ведущих в стране — и ранее в страховой компании «Кавказ».

Он имеет степень магистра права (2000–2004 годы) Московского государственного университета. Согласно интервью порталу 1news.az, он уехал из Баку в 1996 году и жил в Москве последующие десять лет.

После выкупа Сафаров стал крупным акционером. Широко известных прямых личных связей с российскими официальными лицами в его случае не зафиксировано, однако его позиция ставила его во главе компании в период наиболее активного участия в торговле российской нефтью. Он попал под санкции Великобритании в мае 2025 года и ЕС в декабре 2025 года.

Анар Мадатли является главным коммерческим директором и ключевым акционером (примерно 20–25% акций компании после выкупа), обладает профессиональным опытом в международной торговле и управлении проектами.

Он имеет степень MBA Антверпенской школы менеджмента (2016–2019 годы) и работал в дубайских компаниях. По данным источников, Мадатли приходится шурином Гараеву, что усиливает семейные связи внутри руководства компании. Его отец, Эйнулла Мадатли, занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Украине (2010–2015 годы). Сам Анар Мадатли имеет опыт дипломатической работы — по сообщениям некоторых СМИ, он и сам в прошлом работал в одном из азербайджанских посольств.

Конкретных личных отношений с российскими официальными лицами в открытых источниках в отношении Мадатли не зафиксировано, однако его исполнительная должность связывала его с операциями группы, ориентированными на «Роснефть». Он попал под санкции Великобритании в мае 2025 года и ЕС 15 декабря 2025 года.

Ахмед Керимов занимает должность финансового директора и является крупнейшим индивидуальным акционером (примерно 35% после выкупа). Ветеран финансового менеджмента с более чем двадцатилетним стажем, он курировал финансовые операции группы в период расширения и перевода компании в Дубай.

Керимов имеет высшее образование и работал в различных отраслях — от телекоммуникаций до банковского сектора — до присоединения к нефтетрейдинговой фирме. Открытые источники не содержат сведений о его личных связях с российскими официальными лицами, акцентируя внимание на роли собственника и менеджера в обеспечении нефтяных сделок. Он попал под санкции Великобритании в мае 2025 года, однако в пакет ЕС декабря 2025 года не включен.

Команда часто характеризуется в расследованиях как сплоченная группа частных предпринимателей, где близость Гараева и Эйюба к Сечину неоднократно указывается как фактор, позволявший получать значительные объемы от «Роснефти».

Для этих частных трейдеров санкции создают существенные трудности. Дубай стал привлекательным центром для нефтяных торговцев благодаря близости к азиатским рынкам и благоприятному бизнес-климату. Однако европейские ограничения способны вызвать волновой эффект в глобальных финансовых и судоходных сетях: банки могут сократить взаимодействие, партнеры — пересмотреть отношения, а операционные издержки — существенно вырасти.

Аффилированные компании сети помимо Coral Energy/2Rivers Group

Торговая группа под руководством Тахира Гараева и его партнеров, согласно расследовательским материалам и санкционным документам, связана с целой сетью аффилированных структур помимо основной Coral Energy (2Rivers Group).

Эти компании, как правило, зарегистрированы в свободной зоне DMCC Дубая или в иных юрисдикциях и описываются как часть непрозрачной конструкции, предназначенной для содействия экспорту российской нефти, в том числе через «теневой флот».

На них указывают такие источники, как расследования Wall Street Journal, записи в Wikipedia о группе, а также санкционные списки ЕС, Великобритании и США. Эти структуры обычно выступали торговыми подразделениями, холдингами или посредниками в сложных сделках, позволяя сети сохранять операционную активность на фоне усиливающегося контроля.

Nord Axis Limited выделяется как одна из наиболее заметных аффилированных структур. Под управлением Этибара Эйюба, Nord Axis участвовала в экспорте значительных объемов российской сырой нефти и топлива — по оценкам, не менее 33 млрд долларов только в 2023 году, как сообщала Wall Street Journal в 2024 году. Согласно ряду источников компания зарегистрирована в Гонконге или аналогичных офшорных зонах; она относилась к так называемым «красным» компаниям, напрямую работавшим с российской нефтью, в отличие от «синих» структур, занимавшихся нероссийским бизнесом. Nord Axis упоминается в санкционных обоснованиях как инструмент поддержки операций «теневого флота», при этом особое внимание уделяется контролю Эйюба — в списках Великобритании и ЕС.

Bellatrix Energy — еще одна часто упоминаемая аффилированная структура, уже включенная США в черный список за роль в теневой торговле. В материалах, включая расследование Le Monde 2024 года и обзоры в Wikipedia, Bellatrix характеризуется как подставная компания в сети Гараева–Эйюба, использовавшаяся для обхода санкций против российской нефти. Она имела общие адреса или операционные пересечения с структурами Coral Energy и входила в более широкую систему организации «призрачных» поставок.

Novus Middle East DMCC, компания из ОАЭ, имеет прямые собственнические связи с Тахиром Гараевым. Корпоративные реестры показывают Гараева как 100-процентного владельца; Novus контролировала Vetus Investments Limited (также ОАЭ), которая, в свою очередь, владела долями в структурах Coral Energy. Такая многоуровневая схема, по оценкам источников, служила механизмом сохранения контроля и непрозрачности деятельности группы.

К другим связанным компаниям относится Voliton DMCC, также попавшая под американские санкции и ассоциированная с сетью 2Rivers за аналогичные роли в нефтяной торговле. Некоторые источники упоминают появление дополнительных подставных структур после ребрендинга — в частности, в сентябрьском 2025 года отчете Project Brazen/Whale Hunting указывалось на новые компании, предположительно продолжавшие продажу российской нефти вопреки заявленному сворачиванию деятельности группы.

Эти аффилированные структуры демонстрируют использование сетью взаимосвязанных, часто малозаметных фирм для управления рисками и сохранения доступа к поставкам «Роснефти». Хотя основная структура Coral/2Rivers объявила о прекращении деятельности и начале ликвидации в 2025 году, расследования предполагают, что параллельные структуры помогали адаптироваться к санкционному давлению. Фигуранты и компании ранее отрицали нарушения, настаивая на соблюдении международных норм.

«Теневой флот» России: тайная армада для обхода санкций

Термин «теневой флот» обозначает обширную, нерегулируемую армаду нефтяных танкеров, ставшую ключевым инструментом России для обхода западных санкций на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов.

С момента введения ограничений после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года этот флот позволил сохранять ежедневные продажи миллионов баррелей нефти, преимущественно азиатским покупателям, генерируя доходы, которые, по утверждению западных официальных лиц, идут на финансирование продолжающейся военной кампании. Часто называемый «темным» или «призрачным» флотом, он действует в тени международных морских норм, создавая серьезные риски для мирового судоходства, экологии и усилий по контролю.

Официальные лица ЕС при объявлении пакета санкций охарактеризовали «теневой флот» как прямой канал поступления доходов, финансирующих войну России в Украине и позволяющих Кремлю продолжать военные действия.

Аналитические центры, такие как Atlantic Council, указывают, что подобные посредники помогают Москве получать миллиарды долларов, тем самым затягивая конфликт. Издания вроде Wall Street Journal пишут, что компании из Дубая составляют основу стратегии России по обходу санкций, а полученные средства направляются на военные расходы.

Корни «теневого флота» уходят в начальный период санкций, когда страны G7, Европейский союз и их союзники ввели потолок цен в 60 долларов за баррель на морские поставки российской сырой нефти в декабре 2022 года с последующим распространением на нефтепродукты. Мера была призвана ограничить прибыль России, одновременно сохраняя стабильность глобальных поставок и предотвращая резкий рост цен. Однако Москва адаптировалась, сформировав флот танкеров, обходящих западных страховщиков, судовладельцев и финансовые системы.

К середине 2025 года оценки указывают на наличие от 1000 до 1500 судов, многие из которых — старые танкеры, приобретенные дешево на свалках или через непрозрачные структуры собственности.

Эти суда обычно регистрируются под удобными флагами стран третьего мира, а владение скрывается за подставными компаниями в Дубае или Гонконге.

Развитие флота ускорилось в 2025 году на фоне усиления западного давления. Например, материал Reuters от мая 2025 года отмечал частую смену флагов, названий и владельцев для уклонения от обнаружения, а также отключение автоматических идентификационных систем (AIS) для «исчезновения» в ходе рейсов.

Танкеры «теневого флота» загружают российскую нефть в портах вроде Приморска или Усть-Луги, затем доставляют ее по непрямым маршрутам к пунктам назначения. Чтобы избежать ценового потолка, они отказываются от западного страхования (обычно предоставляемого лондонскими или скандинавскими компаниями) и полагаются на покрытие российских или не западных поставщиков, которое может быть недостаточным или отсутствовать вовсе.

Отчет Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) за ноябрь 2025 года зафиксировал, что 304 судна экспортировали российские ископаемые топлива за тот месяц, из них 198 относились к танкерам «G7+», включая 106 «теневых». Эти операции приносят существенные доходы: несмотря на дисконты, экспорт российской нефти за 2024–2025 годы оценивается в 150–200 млрд долларов, причем значительная доля приходится на деятельность «теневого флота».

«Теневой флот» создает многосторонние угрозы:

Экологические риски : многие суда старше 15–20 лет, плохо обслуживаются и не застрахованы, что повышает вероятность разливов. Статья Irregular Warfare Initiative 2025 года назвала их «плавающими опасностями», эксплуатирующими пробелы в правовом регулировании и угрожающими морским экосистемам.

: многие суда старше 15–20 лет, плохо обслуживаются и не застрахованы, что повышает вероятность разливов. Статья Irregular Warfare Initiative 2025 года назвала их «плавающими опасностями», эксплуатирующими пробелы в правовом регулировании и угрожающими морским экосистемам. Угрозы безопасности: Украина обвиняет Россию в использовании таких танкеров для запуска беспилотников или контрабанды вооружений. Материал NPR от октября 2025 года приводил утверждения о военном использовании, размывающем грань между торговлей и войной.

Глобальный ответ и перспективы

К концу 2025 года под санкции попало более 600 судов «теневого флота», причем последний пакет ЕС нацелен на посредников, связанных с «Роснефтью» и «Лукойлом». В ЕС, как отмечают недавние материалы Bloomberg и публикации в X, обсуждаются визовые запреты и торговые меры в отношении государств флага. Эксперты предупреждают о дальнейшем расширении флота и призывают к более тесной международной координации.

По сути, «теневой флот» демонстрирует устойчивость России в асимметричной экономической войне, однако нарастающие санкции и риски со временем могут подорвать его жизнеспособность.

На фоне сохраняющейся геополитической напряженности эта сеть остается одной из острых точек в более широкой борьбе вокруг энергетики и безопасности.

