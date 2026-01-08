 Международный турнир по горнолыжному спорту впервые проводится в Азербайджане - ФОТО | 1news.az | Новости
First News Media10:32 - Сегодня
8 января в соответствии с календарем Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) стартовал международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open, совместной организованный Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и туристическим центром «Шахдаг».

На церемонии открытия мероприятия среди прочих присутствовали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и президент Федерации зимних видов спорта Фуад Нагиев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в турнире принимают участие 20 спортсменок различных возрастных категорий из Азербайджана, Швейцарии, Венгрии, Словении, Грузии, Гонконга, Саудовской Аравии, Турции, Непала и Узбекистана. Нашу страну на соревнованиях представляет азербайджанская горнолыжница Анастасия Папатома.

В первый день турнира спортсменки соревнуются в слаломе.

Отметим, что турнир продлится до 10 января. В последующие дни спортсменки будут бороться за первенство в слаломе и гигантском слаломе.

Напомним, что в мае прошлого года между FIS и Государственным агентством Азербайджанской Республики по туризму был подписан пятилетний партнерский договор с целью развития зимнего туризма и зимних видов спорта, а также проведения в Азербайджане престижных международных соревнований по зимним видам спорта.

Договор предусматривает сотрудничество по совершенствованию инфраструктуры зимнего туризма, превращению Азербайджана в привлекательную зимнюю туристическую дестинацию для иностранных туристов и организации международных лыжных соревнований в туристическом центре «Шахдаг».

Основной целью взаимодействия является пропаганда Азербайджана как дестинации мирового уровня, где проводятся соревнования по зимним видам спорта, и обеспечение широкомасштабного продвижения туристического бренда страны на международной арене. Согласно договору, Азербайджан в течение пяти лет будет выступать в качестве «глобального партнера-дестинации» на соревнованиях, организуемых FIS. В соответствии с партнерским соглашением, 14-15 марта текущего года Азербайджан впервые примет финальный этап Кубка мира по могулу.

