Денежные переводы за границу - еще больше стран, еще выгоднее условия!

Yelo Bank расширяет географию международных переводов, предлагая своим клиентам возможность отправлять средства в США, Канаду, Турцию, Сингапур и Корею более удобным и доступным способом.

Теперь возможности переводов стали шире: ты можешь осуществлять транзакции как для личных, так и для бизнес-целей - включая оплату обучения, покупку автомобиля, а также расчёты за товары и услуги. Кроме того, в период с 26 января по 27 февраля 2026 года действует специальное предложение: минимальная комиссия за каждый перевод составляет всего 20 USD/EUR. Дополнительная страховка и платежи не требуются.

Переводы можно направлять как на личные, так и на корпоративные счета (or бизнес-счета). Для этого тебе достаточно просто обратиться в любой филиал Yelo Bank, имея при себе инвойс.

Чтобы воспользоваться услугой, заходи в ближайший филиал Yelo Bank. Найти адреса филиалов можно здесь: https://ylb.az/filiallar.

Eсть вопросы про банковские услуги и онлайн-переводы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

На правах рекламы