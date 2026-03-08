Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через Азербайджан

Эвакуация иностранных граждан из Ирана в Азербайджан через государственный погранично-пропускной пункт "Астара" продолжается.

С 13:30 до 17:00 из Ирана были эвакуированы пять граждан Азербайджана и шесть - Китая.

Ранее была осуществлена эвакуация трех сотрудников дипмиссии Казахстана в Иране и восемь граждан России.

13:38

Сотрудники дипломатического корпуса Казахстана в Иране были эвакуированы в Азербайджан.

Три казахстанских дипломата, а также восемь граждан России эвакуированы через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".

Отметим, что ранее через Азербайджан были эвакурированы 19 сорудников диппредставительств ФРГ и Испании.

Источник: Report