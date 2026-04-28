В ОАЭ назвали выход из ОПЕК и ОПЕК+ суверенным решением - ОБНОВЛЕНО

Решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ является суверенным решением Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«Это суверенное национальное решение, основанное на долгосрочном стратегическом и экономическом видении ОАЭ», - приводит заявление министра телеканал Sky News - Arabiya. По его словам, «решение было принято после тщательного рассмотрения стратегий, касающихся энергетического сектора, нефтяного сектора и других областей».

Глава Минэнерго также отметил, что в будущем миру понадобится больше топлива, и ОАЭ сможет удовлетворить эти потребности.

Источник: ТАСС

