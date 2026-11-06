Мирзоян: страхи о крахе отношений Армении и США при Трампе были напрасны

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал возможное влияние итогов промежуточных выборов в США на отношения Вашингтона и Еревана.

Об этом сообщает Инфотека24.

«Сегодня в комиссии представился случай сказать, что когда в Соединенных Штатах к власти приходила администрация президента Трампа, звучала серьезная критика и некоторые заявления, особенно со стороны оппозиции, о том, как наши власти устанавливают стратегическое сотрудничество с уходящей администрацией и что с нами будет дальше: вот придет Трамп — и всё пойдет прахом.

Как мы увидели, новая администрация взяла эту повестку стратегического партнерства и еще больше ее углубила. Мы подписали документ, который называется «Всеобъемлющее стратегическое партнерство». Помимо этого, мы подписали меморандумы о сотрудничестве в сферах транспорта, логистики, искусственного интеллекта и в различных других областях», — заявил глава МИД Армении.