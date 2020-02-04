«25-й фильм изменит все»: Рами Малек в новом тизере юбилейной бондианы - ВИДЕО

Во время Супербоула был презентован новый 30-секундный тизер 25-го фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Слоганом нового тизера, в котором исполнитель роли агента 007 актер Дэниэл Крэйг выполняет опасные трюки, стала фраза «25-й фильм изменит все» - в ролике зрители видят старых и новых персонажей, в том числе главного злодея юбилейного фильма в исполнении лауреата премии «Оскар» актера Рами Малека.

В мировой прокат картина поступит 31 марта, а в странах СНГ фильм увидят 9 апреля.

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Отметим, что заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонда написала и исполнила победившая во всех основных номинациях на премии «Грэмми-2020» певица Билли Айлиш – ее выступление заявлено на церемонии вручения премии «Оскар», где, судя по всему, и состоится премьера саундтрека к фильму «Не время умирать».

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Билли Айлиш написала и исполнила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде – ФОТО - ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.