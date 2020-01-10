31-летний Джахид потерял ногу в ужасной аварии: впереди еще три операции, нужна ваша помощь - ФОТО

Беда всегда приходит нежданно. Так она обрушилась и на молодого азербайджанца Джахида Шахбазова.

6 января около 5 часов вечера он припарковал машину у обочины на улице Yoakum Parkway в городе Александрия (американский штат Вирджиния), где живет последние пару лет.

Пока парень доставал вещи из багажника своей машины, сзади в него на полном ходу въехала машина, водитель которой по какой-то причине не увидел припаркованный впереди автомобиль.

В результате Джахид попал в травматологическое отделение больницы им. Джорджа Вашингтона с многочисленными травмами ног и спины.

Печальную историю рассказал 1news.az брат Джахида – Джавид Шахбазов.

Водителем машины оказалась 45-летняя белая американка, гражданка США. В данный момент идет следствие, выясняются причины произошедшего. Однако уже известно, что женщина не была пьяна. По словам брата, она сразу же вызвала скорую помощь и осталась на месте происшествия.

Парню пришлось ампутировать правую ногу ниже колена…. Левую ногу врачам удалось спасти. Джахид уже прошел две операции, впереди еще три. Его жизнь на данный момент, по заверениям врачей, не под угрозой. Однако парню придется пережить еще много боли… Ему всего 31 год…

Как рассказал Джавид Шахбазов, его брат – очень жизнерадостный и веселый человек, в последнее время стал изучать сферу IT, чтобы найти лучшую работу. Теперь он долгое время совсем не сможет работать и, в целом, вести полноценную жизнь. Для этого потребуются месяцы реабилитации.

Друзья Джахида запустили на странице GoFundMe процесс общественного сбора средств в его поддержку. Целью выставлена сумма в 100 тыс. долларов. За два дня собрано около 22 тысяч.

Сделать свой вклад в это общее доброе дело, оказав Джахиду посильную финансовую помощь, может каждый желающий. Для этого потребуется всего лишь пара минут и несколько кликов на странице GoFundMe.

Новость о трагическом происшествии была также опубликована на местном новостном сайте.

Редакция 1news.az будет следить за развитием событий и информировать вас о состоянии здоровья Джахида Шахбазова.

Елена Остапенко, М.К.