40 дней без Рафаэля Дадашева – ФОТО – ВИДЕО  

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Ушел еще один символ XX века.

В новом столетии много тех, кто называет себя актерами, кинокрасавцами, звездами… азербайджанскими Брэдом Питтом или Ди Каприо… Теперь красивых и желанных актеров принято называть секс-символами, а самого настоящего из них никто так не называл – в СССР секса не было – хотя о таком успехе, как у Народного артиста Азербайджана Рафаэля Дадашева, сегодняшние «символы» могут только мечтать!

Он был звездой, нет, суперзвездой! Люди ходили в театр на Рафаэля – только чтобы на него посмотреть! Ему подражали, одевались как он, причесывались как он, даже танцевали как он. Поклонницы оставляли на афишах рядом с его именем свои телефонные номера в надежде, что он им позвонит, там еще всегда были следы губной помады, толпа фанаток выстраивалась перед служебным входом, чтобы еще раз увидеть «Рафу» после спектакля. А он, как потом сам же рассказывал мне, покидал здание вместе со зрителями через главный вход – никто не ожидал увидеть его рядом – или через запасной (пожарный) выход.

О поклонницах он говорил: «Их наличие дает возможность убедиться, что ты еще профессионально интересен!». Но свое сердце однажды и навсегда он отдал своей родственнице Садагят Дадашевой…

Я очень хорошо помню свою первую встречу с блистательным актером. Встретил я его в конце 80-х перед Азербайджанским государственным академическим театром, будучи еще подростком. Тогда звезды не были так доступны, как сейчас, и для рядового зрителя любая встреча с кумиром, даже мимолетная, превращалась в событие. Помню, как я невольно крикнул двоюродной сестре:

– Смотри, Рафаэль Дадашев!!!

Она даже не спросила, где – такого высокого стройного красавца нельзя было не заметить… Вот он появляется в лайковом плаще (они тогда были очень модные и дорогие), с дипломатом в руке (тренд того времени), садится в машину… Все движение на площади перед театром (раньше там был еще «круг пятиэтажки») – машины, люди – все буквально замирало!

Да, его называли Аленом Делоном азербайджанского кино, и кавалеру ордена «Шохрат» Рафаэлю Дадашеву это сравнение очень подходило…

Я видел его часто, особенно летом, когда вся большая семья Дадашевых переезжала на семейную дачу в поселке Загульба… Он уже был другим – зрелым, погрузневшим, уже не мог держать себя в форме – сердце мучило… Но мне было все равно, как он выглядит сейчас – я помнил того блистательного Рафаэля Дадашева, по которому сходил с ума весь Азербайджан!

Ему очень нравилось, когда я вспоминал его роли, рассказывал о том, как все прилипали к телевизорам, когда показывали телевизионный спектакль с его участием. Он тут же менялся – втягивал живот, выпрямлял спину, глаза «зажигались» особым огнем. Затем я стал специально «подыгрывать» ему – актеры живут эмоциями зрителей, а мне вдвойне приятно было радовать своего любимца…

– Рафаэль муаллим, а вы знаете, что весь Азербайджан обсуждал ваш танец в телевизионном спектакле «Səndən xəbərsiz»? «Боже, как он танцует!» – говорили все. И все так ждали этот эпизод в спектакле!

– Серьезно?! – с радостной улыбкой на лице спрашивал он.

– Честное слово! Ведь тогда не каждый день можно было увидеть по телевизору как танцует Рафаэль Дадашев! Ведь затем все начали танцевать «как Рафаэль Дадашев»!

– Знаешь, этот эпизод в спектакле имеет интересную историю – танца вообще не было по сценарию. Его предложил режиссеру я – где вы видели, чтоб на свадьбу был приглашен уважаемый ученый и чтоб ему не дали слово и не пригласили на танец? А фраза «Balam, alim olanda nə olar?! Alimlərdə rəqs etməyə bacarır!» – чистая импровизация.

Скажу честно, я сам в жизни танцую немного иначе, а танец этот я позаимствовал у нашего родственника, тоже известного ученого, который стал для меня наглядным примером того, как ведет себя и танцует на свадьбе профессор, занимающий высокую должность…

Он не остался в тени именитых предков. Родившийся в актерской семье (отец – великий Мелик Дадашев, мать – красавица Софа Гусейнова, звезда Нахчыванского театра), он прошел долгий пусть, прежде чем оказался на сцене. В него поверил главный режиссер Аздрамы, новатор Тофик Кязимов – Рафаэль стал его открытием. Молодой актер начал с заглавной роли Дона Жуана, но при этом всегда повторял, что в жизни Доном Жуаном не был…

Он много играл в телевизионных спектаклях, и ряд его театральных работ тоже запечатлен на пленке – «Ötən ilin son gecəsi», «Mehmanxana sahibəsi», «Səni axtarıram», «Bağışla», «Yollar görüşəndə», «Topal Teymur», «Ordan-burdan», «Mənim günahım», «Göz həkimi» – многие из них вошли в «Золотой фонд» азербайджанской культуры, став частью ее истории…

Ушла БОЛЬШАЯ ЗВЕЗДА, которая радовала и заставляла сердце биться чаще…

И пока мы живы, вся наша любовь к нему будет с нами всегда!

Сеймур Закаряев