400 человек приняли участие на велопробеге в Билясуваре - ВИДЕО

Сегодня в Билясуваре в рамках проекта «Здоровая молодежь» проходит велопробег.

Как сообщает 1news.az, мероприятие организовано при поддержке Фонда молодежи Азербайджана и Федерации велосипедного спорта страны.

На старт велопробега вышла молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Всего на мероприятии принимают участие порядка 400 человек. Цель велопробега пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, а также развитие велосипедных видов спорта. На велопробеге принимают участие и девушки.

Как сообщила руководитель пресс-службы Фонда молодежи Шафа Мехмангызы, они намерены провести велопробеги также в Шамкире и Газахе.

1news.az