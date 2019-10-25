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400 человек приняли участие на велопробеге в Билясуваре - ВИДЕО

Сегодня в 18:20 ~ 1 минута на чтение 216
400 человек приняли участие на велопробеге в Билясуваре - ВИДЕО

Сегодня в Билясуваре в рамках проекта «Здоровая молодежь» проходит велопробег.

Как сообщает 1news.az, мероприятие организовано при поддержке Фонда молодежи Азербайджана и Федерации велосипедного спорта страны.

На старт велопробега вышла молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Всего на мероприятии принимают участие порядка 400 человек. Цель велопробега пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, а также развитие велосипедных видов спорта. На велопробеге принимают участие и девушки. 

Как сообщила руководитель пресс-службы Фонда молодежи Шафа Мехмангызы, они намерены провести велопробеги также в Шамкире и Газахе.  

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