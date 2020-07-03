4G MiFi и 3 месяца по 10 GB Интернета всего за 119 AZN от Azercell! 

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Azercell представляет новую кампанию 4G MiFi.

Провайдер цифровых решений и лидер мобильного рынка страны - ООО Azercell Telekom - в очередной раз радует активных пользователей Интернета. В рамках новой кампании Azercell предлагает 4G MiFi, бесплатный номер предоплатной системы, подключенный к тарифу Data и 10 GB Интернета в течение 3 месяцев всего за 119 AZN.

Напомним, что устройства 4G MiFi позволяют воспользоваться высокоскоростным Интернетом и стабильным сигналом одновременно 10 пользователям.

Кампания предназначена для абонентов, являющихся физическими лицами. Следует отметить, что количество устройств в рамках новой акции ограничено.

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Для получения дополнительной информации о кампании посетите страницу:

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. В настоящее время 5 миллионов абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, Телефонный центр в режиме 24/7(*1111), Центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, Мобильный абонентский сервис, онлайн-обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Мобильный оператор впервые в стране провел тестирование технологии 5G в пилотном режиме в рамках выставки Bakutel 2019. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 районов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов - İnvestors İn People.

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