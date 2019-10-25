61-летняя Шэрон Стоун: Секс зависит не от возраста… - ФОТО

Голливудская актриса Шэрон Стоун стала героиней ноябрьского выпуска американской версии глянцевого издания Allure, в интервью которому рассказала об «Основном инстинкте», сыновьях, одиночестве и сексе.

Эротический триллер режиссера Пола Верховена «Основной инстинкт» с участием актеров Майкла Дугласа и Шэрон Стоун вышел на большие экраны в 1992 году, принеся актрисе мировую славу – картина стала культовой и, по словам 61-летней Стоун, была снята в правильное время:

«Думаю, что «Основной инстинкт» был создан в нужный момент, затронул все наши страхи и сомнения, обозначил момент передачи власти от мужчин женщинам. Этот фильм по-прежнему интригует, но можно ли его снять сейчас? Я сомневаюсь, что он бы имел тот же успех».

Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт»

В 61 год Стоун продолжает восхищать поклонников своей внешностью, говоря о которой в интервью Allure, заявляет следующее:

«Люди невероятно злые. Они думают, что если вы красивы, то должны быть глупы. Они заставят вас чувствовать себя меньше и мельче. Если кому-то природа подарила красоту, мы должны принять ее и наслаждаться. Я так благодарна своему телу. Правда, в молодости все мне говорили, что с ним что-то не так - слишком много того и этого. Когда шли съемки «Основного инстинкта», гример каждый день наносил на меня килограмм косметики, и каждый вечер я ее тщательно смывала».

Актриса отмечает, что больше всего в плане красоты сожалеет о том, что слишком часто выщипывала брови и слишком редко пользовалась солнцезащитным кремом.

Размышляя о возрасте, Шэрон Стоун заявила, что своим любимым возрастом она считает сорокалетие: «Мои 40 лет были так прекрасны, хотя я не работала, потому что 40-летним актрисам не давали ролей. Я была просто мамой трех красивых мальчиков, восстанавливалась после инсульта и боролась за опеку над старшим сыном в суде. Но во всех этих испытаниях было что-то прекрасное. В те годы моим самым большим желанием было, чтобы кто-нибудь влюбился в меня. Возможно, с партнером моя жизнь и я сама были бы менее жестокими».

Затронула в интервью Allure актриса и тему секса и романтических отношений: «Вопрос о сексе в возрасте довольно спекулятивный. Чтобы на него ответить, у меня должен быть любовник. Я думаю, секс зависит не от возраста, а от отношений с партнером. Секс ради секса сейчас мне не интересен. Но мне совершенно одиноко. И было бы неправильно отрицать, что счастье от независимости не идет в комплекте с меланхолией и тоской. Иногда я плачу, но это не плохо, это жизнь. Сейчас я учусь радоваться каждому дню».

Ф.В., Э.Т.

Фото: Kinopoisk.ru, Allure