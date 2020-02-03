1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

79-летний Аль Пачино упал на красной дорожке - ФОТО

Сегодня в 11:53 ~ 1 минута на чтение 635
79-летний Аль Пачино упал на красной дорожке - ФОТО

2 февраля в Лондоне прошла 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA, являющейся одной из самых престижных наград в мире в области кино и телевидения.

В число претендентов на премию BAFTA в этом году попал и легендарный Аль Пачино, 79-летний голливудский актер был номинирован за роль в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец» - на церемонию актер прибыл вместе со своей новой возлюбленной – 46-летней израильской актрисой Мейтал Дохан.

Во время прохода по красной дорожке с актером произошел конфуз – он не удержал равновесия во время поднятия по лестнице и упал, на помощь к нему сразу же пришли охранники, после чего Аль Пачино продолжил движение в зал.

Ф.В, Г.Р.

635

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены