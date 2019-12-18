А чем займутся ваши дети в сезон новогодних праздников?

С приближением Нового года настает время многочисленных развлечений не только для детей, но и для всей семьи.
Праздничные каникулы, пожалуй, самое захватывающее время года и определенно популярное время для совместного семейного отдыха.
Не нарушая традиций, команда Caspian Entertainment Company и в этом году решила порадовать наших малышей, подготовив для них массу веселья.
Накануне Нового года на двух детских площадках города – Amburan Kids и Bumblebee Play/Preschool - пройдут незабываемые праздники!
Для маленьких любителей тематических вечеринок от 3-x лет и старше подготовлен настоящий «Новогодний карнавал», который состоится в четверг, 26 декабря, с 15:00 до 17:00 вечера в Bumblebee Play/Preschool.
На празднике маленьких гостей ждут:
- Завораживающий квест с Дедом Морозом.
- Различные викторины.
- Музыкальные развлечения.
- Фейс-арт.
- Ценные подарки.
А любителей мультфильмов ждет настоящее «Новогоднее приключение», которое состоится в субботу, 28 декабря, с 16:00 до 18:00 вечера в Amburan Kids, а именно в Builder City. Праздник предназначен для детей от 4-х лет и старше.
В программу праздника входят:
- Бумажное шоу с несравненным Mr. White.
- Встреча с любимыми героями мультфильмов.
- Интересные игры с Дедом Морозом.
- Музыкальные развлечения.
- Детское меню.
Билеты на каждое из мероприятий можно приобрести на ресепшене Bumblebee Play/Preschool, а также на кассе Amburan Kids.
Для получения более подробной информации, можете связаться по номеру:
Bumblebee Play/Preschool: (012) 599 20 00 Резиденции Port Baku, проспект Нефтчиляр, 151.
Amburan Kids: (012) 525 35 53 поселок Бильгях, проспект Загульба, 337, Amburan Mall (2-й этаж).
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