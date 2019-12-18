А чем займутся ваши дети в сезон новогодних праздников?

С приближением Нового года настает время многочисленных развлечений не только для детей, но и для всей семьи.

Праздничные каникулы, пожалуй, самое захватывающее время года и определенно популярное время для совместного семейного отдыха.

Не нарушая традиций, команда Caspian Entertainment Company и в этом году решила порадовать наших малышей, подготовив для них массу веселья.

Накануне Нового года на двух детских площадках города – Amburan Kids и Bumblebee Play/Preschool - пройдут незабываемые праздники!

Для маленьких любителей тематических вечеринок от 3-x лет и старше подготовлен настоящий «Новогодний карнавал», который состоится в четверг, 26 декабря, с 15:00 до 17:00 вечера в Bumblebee Play/Preschool.

На празднике маленьких гостей ждут:

Завораживающий квест с Дедом Морозом.

Различные викторины.

Музыкальные развлечения.

Фейс-арт.

Ценные подарки.

А любителей мультфильмов ждет настоящее «Новогоднее приключение», которое состоится в субботу, 28 декабря, с 16:00 до 18:00 вечера в Amburan Kids, а именно в Builder City. Праздник предназначен для детей от 4-х лет и старше.

В программу праздника входят:

Бумажное шоу с несравненным Mr. White.

Встреча с любимыми героями мультфильмов.

Интересные игры с Дедом Морозом.

Музыкальные развлечения.

Детское меню.

Билеты на каждое из мероприятий можно приобрести на ресепшене Bumblebee Play/Preschool, а также на кассе Amburan Kids.

Для получения более подробной информации, можете связаться по номеру:

Bumblebee Play/Preschool: (012) 599 20 00 Резиденции Port Baku, проспект Нефтчиляр, 151.

Amburan Kids: (012) 525 35 53 поселок Бильгях, проспект Загульба, 337, Amburan Mall (2-й этаж).

На правах рекламы