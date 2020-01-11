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АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство

Сегодня в 11:35 ~ 1 минута на чтение 356
АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство

Внедряя современные методы ведения сельского хозяйства и механизацию, Азербайджан может повысить производительность труда и создать страну, обеспеченную сельскохозяйственным продовольствием.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обзоре Азиатского банка развития (АБР), посвященного развитию сельского хозяйства в Центральной Азии.

Азербайджан должен адаптировать свою экономику к более устойчивому будущему, полагаясь на возобновляемые ресурсы, а не на добывающие, считает АБР.

Также в обзоре отмечено, что несмотря на то, что Азербайджан делает большой акцент на разведение зерновых культур, условия в стране лучше подходят для садоводческого производства.

Напомним, Азиатский банк развития является одним из крупнейших инвесторов в экономику Азербайджана. С момента вступления страны в членство АБР в 1999 году Азербайджан получил от Банка кредиты объемом свыше четырех миллиардов долларов.

Тимур Рзаев

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