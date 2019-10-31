Абульфас Гараев вручил Людмиле Духовной орден «Шохрат» - ФОТО

30 октября в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре им. С.Вургуна состоялась премьера спектакля «Женщина в ночи».

Спектакль поставлен народным артистом Азербайджана Александром Шаровским, а главную роль в нем сыграла народная артистка Азербайджана Людмила Духовная.

Отметим, что «Женщина в ночи» была показана на открывшейся в этот же день Камерной сцене театра – фоторепортаж с премьерного спектакля представлен для просмотра ниже.

На премьере в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре им. С.Вургуна присутствовал министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, который по окончанию спектакля вручил Людмиле Духовной орден «Шохрат».

Напомним, что 23 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Людмилы Семеновны Духовной орденом «Шохрат» за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане.

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Ф.В, Г.Р.