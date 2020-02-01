Адалят Шукюров обвинил Бакинское транспортное агентство: «Крутятся в центре и собирают деньги» - ВИДЕО

Заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукюров обвинил Бакинское транспортное агентство (БТА) в бездеятельности.

Он разместил в соцсети два видеоролика, в которых обвинил сотрудников БТА в неспособности навести порядок на кругу у станции метро «20 Января».

«Я на кругу 20 Января. Полчаса стою в пробке. БТА нашло новую кормушку – ничего не делают, ездят на машине в центре, снимают всех и собирают деньги. Ничего другого не делают. Не знаю, чем они занимаются. На 20 Января ни разу их не видел. Просветительской работы вообще нет. А ведь не только в центр, и сюда приезжать надо!

Хорошо работает Дорожная полиция. Они подходили, объясняли все водителям, говорили, что нельзя парковаться. А БТА не контролирует и не просвещает. Только фотографируют», - заявил певец.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Бакинского транспортного Агентства Маис Агаев, комментируя эти обвинения, заявил 1news.az, что это субъективные мысли артиста.

«На личном автомобиле (госномер 10-РВ-002) Адалят Шукюров за последний год 11 раз нарушил правила остановки и стоянки, за что был оштрафован. Причем во многих случаях он останавливал машину на автобусных остановках, во втором ряду, на перекрестках.

БТА относится с уважением к каждому участнику дорожного движения, продолжая работу по повышению безопасности движения в городе. И наказывает каждого нарушителя, независимо от его общественного статуса, обеспечивая бесперебойное движение в городе. И огорчает, что некоторые известные личности, вместо того чтобы помогать этому процессу, формируют ложное общественное мнение субъективными высказываниями.

Я приглашаю Адалята Шукюрова 3 февраля в Бакинское транспортное агентство, где ему представят все фотоматериалы и ответят на все его обвинения», - подчеркнул Маис Агаев.

Тимур Рзаев