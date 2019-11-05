Адиль Алиев об отсутствии полномочий у Араза Ализаде и о том, что квартира в Карловых Варах дешевле, чем в Сулутепе - ВИДЕО

В Сети представлен очередной выпуск программы «3D» на ITV, гостем виртуального ведущего стал депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев.

Как сообщает 1news.az, ведущий программы Дадаш Дадашлинский поинтересовался отношением депутата к высказываниям его коллеги Араза Ализаде о том, что Османская армия за деньги пришла на помощь Азербайджану, на что Адиль Алиев ответил, что не согласен с его словами.

«В отличие от Араза Ализаде высоко ценю освобождение Кавказской тюркской армией Баку. Братское турецкое государство, не рассчитывая на какую-либо финансовую выгоду, послало свою армию на помощь Азербайджану. Возможно, Араз Ализаде не считает себя тюрком, это его личное мнение, никто его за это не может осудить, но он не может говорить от имени всех», - сказал он, отметив, что никто не давал ему полномочий говорить от имени граждан республики, считающих себя тюрками.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть у депутата свой бизнес, А.Алиев указал, что в соответствии с законодательством депутат не может заниматься бизнесом. «Считаю, что вообще депутат должен быть состоятельным человеком», - сказал он.

Далее Дадаш Дадашлинский спросил, имеет ли он свой бизнес в Чехии, на что депутат категорически ответил: «Нет».

«Не имея каких-либо доказательств, озвучивают подобные мысли. Мой брат живет в Чехии, его сын бизнесмен, у него там есть своя компания. Раньше у меня там был свой дом. В Чехии есть город Карловы Вары, где квартиры стоят намного дешевле, чем в Сулутепе», - сказал он, отметив, что для облегчения получения визы вместо того, чтобы покупать дом в Губе, Хачмазе или Гусаре, можно приобрести трехкомнатную квартиру в Карловых Варах.

Напомним, что главной целью столь необычного проекта являлось заменить реального ведущего интеллектуальной 3D моделью по имени Дадаш Дадашлинский, получить ответы на интересующие аудиторию вопросы.

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А.А.