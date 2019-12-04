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Афет Фармангызы: «Хочу невестку без Инстаграма» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 18:57 ~ 2 минуты на чтение 459
Афет Фармангызы: «Хочу невестку без Инстаграма» - ФОТО - ВИДЕО

Певица Афет Фармангызы собирается женить сына.

Что тут удивительного? Мало ли у нас сыновей, которых женят мамы и папы, скажете вы.

И хотя, женитьба, в которой роль главной скрипки исполняет мама жениха, а не сам жених, сама по себе абсурдна, это видео примечательно совсем не этим.

Удивляет другое, а именно то, что уважаемая Афет ханум мечает взять в невестки девушку, у которой нет «Инстаграма».

«Мне можно, я певица. А невесте нет», - отрезала А.Фармангызы. При этом, певица отмечает, что хотелось бы женить сына на скромной девушке из бедной семьи, проживающей в одном из регионов Азербайджана.

Вот, собственно, и все.

В XXI веке, наше общество все еще пребывает в плену подобных стереотипов. При чем, не мешают этому и абсурдные по своей сути двойные стандарты – человек зарабатывающий на эфире (будь то ТВ, «Инстаграм» или другие соцсети), считает, что невеста сына в соцсетях сидеть не должна.

Отметим, что А.Фермангызы довольно активна в «Инстаграм». На ее страничку подписано 674 тысячи человек.

Предлагаем вашему вниманию некоторые песни из репертуара Афет ханум.

 
 
 
 
 
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Публикация от Afet FermanQizi Official (@afet_music)

 
 
 
 
 
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Публикация от Afet FermanQizi Official (@afet_music)

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