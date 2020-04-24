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АФФА подготовила тренировочную программу для юных футболистов - ВИДЕО

24 Апреля, 2020 в 13:05 ~ 1 минута на чтение 362
АФФА подготовила тренировочную программу для юных футболистов - ВИДЕО
В условиях пандемии коронавируса без регулярных тренировок остались и юные футболисты.  
 
Как сообщает 1news.az, для поддержания формы в домашних условиях АФФА подготовила для юных футболистов тренировочную программу трех уровней - начальный, средний и продвинутый.  
 
Профессор Белградского университета по спортивной науке, глава проекта по физподготовке в юношеских и молодежных сборных Азербайджана Владимир Мрдакович, рассказывая о программе, отметил, что пассивность и приостановление тренировок могут негативно сказаться на дальнейшем развитии юных футболистов. Учитывая это, им была подготовлена программа, которую могут выполнять футболисты в домашних условиях. В зависимости от возраста и физической формы были подготовлены три уровня программы. 
 
 
Начальный уровень подготовлен для футболистов до 13 лет. Завершившие эту программу футболисты могут переходить на следующий уровень. Программы среднего и продвинутого уровней предназначены для футболистов до 19 лет и профессиональных игроков.  
 
Ассоциация представила видеоролик с выполнением упражнений для начального уровня:  
 
 
Теймур Максутов, Э.Т.

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