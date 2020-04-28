АФФА получит от УЕФА 4,3 млн евро на борьбу с последствиями коронавируса

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УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро в качестве помощи на борьбу с последствиями COVID-19 в своих странах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на УЕФА, программа помощи HatTrick обычно выделяет средства национальным ассоциациям на покрытие операционных издержек и для целевого развития конкретных областей футбола. На этот раз УЕФА решил позволить ассоциациям самим определить, какие задачи требуют первоочередного решения в свете негативного влияния эпидемии коронавируса на футбол на всех уровнях.

Объявляя о выделении средств, президент УЕФА Александер Чеферин заявил:

«Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов теми способами, какие будут уместны в их конкретных случаях. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до 4,3 миллиона евро за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций. Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным».

«Считаю, что мы приняли ответственное решение помочь, насколько это в наших силах. Я горжусь единством, которое футбол демонстрирует в ходе всего текущего кризиса. Без сомнений, футбол будет в центре процесса по возвращению к привычному образу жизни. Когда этот момент наступит, футбол должен быть готов откликнуться», - добавил он.

1news.az