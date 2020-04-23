АФФА временно приостановила поиски главного тренера для сборной

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АФФА официально объявила о приостановке поисков главного тренера для национальной сборной Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в заявлении ассоциации отмечается, что ранее была проведена работа по определению круга кандидатов на вакантный пост.

28 января Исполкому АФФА был представлен расширенный список кандидатов. На основе рекомендаций Исполкома и Тренерского комитета АФФА был подготовлен шорт-лист.

«Но из-за пандемии коронавируса во многих сферах по всему миру работа была замедлена или приостановлена. Также были приостановлены матчи внутренних и международных турниров. Учитывая вышеотмеченные факторы, было принято решение приостановить переговоры с кандидатами на пост главного тренера сборной Азербайджана. Вместе с тем АФФА находится в контакте с потенциальными кандидатами.

Официальная информация о назначении главного тренера сборной Азербайджана будет обнародована через сайт АФФА», - говорится в заявлении ассоциации.

Теймур Максутов, Э.Т.