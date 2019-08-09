Агентство Синьхуа направило в АЗЕРТАДЖ сертификат члена-учредителя платформы экономическо-информационного партнерства «Один пояс, один путь»

Китайское агентство Синьхуа направило в Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ) сертификат члена-учредителя платформы экономическо-информационного партнерства «Один пояс, один путь».

В Пекине официально утвержден статус АЗЕРТАДЖ как члена-учредителя платформы экономическо-информационного партнерства «Один пояс, один путь», агентство получило право использовать все права и привилегии платформы.

Церемония презентации платформы экономическо-информационного партнерства «Один пояс, один путь» состоялась 27 июня в столице Китая Пекине. Платформа, созданная по инициативе китайского агентства Синьхуа с целью исполнения задач, поставленных на II Международном форуме сотрудничества «Один пояс, один путь», в котором принял участие и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, будет осуществлять обмен информацией об экономической жизни стран-членов инициативы «Один пояс, один путь», в частности, по сотрудничеству государств в рамках вышеназванной инициативы, а также обеспечения распространения этой информации среди заинтересованных структур, в том числе бизнес-объединений и компаний.

АЗЕРТАДЖ является одной из первых медиа-структур, поддержавших эту инициативу Синьхуа и таким образом сможет распространять на более широкую аудиторию новости об экономическом развитии Азербайджана, расположенного на международных торговых путях и транспортных коридорах, транснациональных энергетических и транспортных проектах, логистическом потенциале, туристической инфраструктуре, внешней торговле и экономическом законодательстве нашей страны.

В платформу, наряду со СМИ, входят также исследовательские центры, торговые и промышленные палаты, что открывает новые возможности и для их совместного сотрудничества. Новости, аналитические статьи, научные исследования СМИ и других структур, входящих в платформу, будут размещены на интернет-портале «BRInfo». Так, огромная читательская аудитория стран, входящих в экономическо-информационное партнерство «Один пояс, один путь», сможет получать оперативную информацию об экономических новостях, происходящих на масштабном географическом пространстве. Другое преимущество этой платформы состоит в том, что новости будут распространяться из первоисточника.

Согласно Уставу, платформа открыта для новых членов. На ее заседании, которое будет проходить один раз в год, будут приняты решения о деятельности организации, а также рассмотрены обращения новых членов. Агентство Синьхуа будет обеспечивать деятельность координационного офиса.

АЗЕРТАДЖ, распространяющий информации на восьми языках – азербайджанском, английском, русском, французском, немецком, арабском, китайском и испанском языках, успешно сотрудничает с китайскими СМИ, в том числе агентством Синьхуа, газетами «Жэньминь Жибао», «China Daily» и «Global Times». За время сотрудничества между АЗЕРТАДЖ и Синьхуа, начатого с 2003 года, были осуществлены совместные фотовыставки, презентации, а также обмен информацией и опытом. Кроме того, эти агентства тесно сотрудничают в рамках Всемирного конгресса новостных агентств и OANA. В июне прошлого года в рамках прошедшего в Пекине первого медиа-саммита Шанхайской организации сотрудничества между двумя агентствами было подписано новое соглашение о сотрудничестве.

АЗЕРТАДЖ