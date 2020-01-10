Аграрный сектор: развитие по восходящей

Сельское хозяйство составляет основу ненефтяного сектора экономики страны.

Его развитие отмечено динамичными темпами, всесторонней поддержкой правительства, реализацией инвестиционных проектов, изменениями сельской инфраструктуры, совершенствованием форм и методов предпринимательства, ежегодным ростом объемов производства в растениеводстве и животноводстве, экспорта продукции на мировые рынки. Проведение в отрасли реформ принесло ожидаемые результаты.

Наряду с удовлетворением внутреннего спроса на продукцию выросли показатели экспортируемой продукции. Рассмотрим вкратце каждую отрасль.

В Азербайджане возросли объемы производства куриных яиц. За январь — октябрь 2019 года оно выросло более чем на 8 процентов, составив свыше 1 миллиарда 670 миллионов штук.

Рост производства яиц связан с мероприятиями, проведенными в республике, а это, в свою очередь, привело к росту экспорта на международные рынки, в основном в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и т.д. Значительная часть объемов экспорта приходится на птицефабрики Шабранского и Гаджигабульского районов. Между производителями сложилась здоровая конкуренция. В 2020 году, как и в предыдущие годы, рост производства яиц будет находиться в центре внимания отечественных компаний. Эта политика приведет к увеличению экспорта продукции на мировые рынки.

Развитию табаководства в республике уделяется повышенное внимание, на это выделяются крупные кредиты и субсидии. С развитием табачной отрасли в регионах республики развиваются промышленные предприятия по переработке табачного листа.

В Азербайджане имеются все условия для выращивания табака высокого качества. Отдача табачного гектара растет с каждым годом, составив уже почти 35—40 центнеров с единицы площади. В настоящее время предприятия по производству табачных изделий способны произвести 15 миллиардов штук сигарет.

— В Азербайджане налажено производство на основе высоких технологий, отвечающих мировым стандартам, — говорит директор табачной фабрики Эльман Джаваншир. — За эти годы значительно выросло производство наших изделий. Наша задача состоит в полном удовлетворении спроса населения на нашу продукцию и ликвидации зависимости от импорта.

До 2021 года предусмотрено расширить табачные плантации в два раза. Таким образом производство сухого табака вырастет до 12 тысяч тонн в год. Это полностью покроет внутренние потребности населения, и отпадет потребность в импорте табачных изделий.

Мы рассказали лишь о двух отраслях сельского хозяйства, и успехи, достигнутые в них, радуют каждого жителя Азербайджана.

Зейтулла ДЖАББАРОВ