Air France приостановила все регулярные полеты в Китай

Французская авиакомпания Air France приостанавливает выполнение регулярных рейсов в и из континентального Китая на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в заявлении компании.

"Приоритет Air France - в сохранении здоровья и обеспечении безопасности своих клиентов и своего персонала во Франции и по всему миру. С возникновения коронавируса Air France плотно взаимодействовала с национальными и международными санитарными властями... Компания сегодня решила приостановить все регулярные рейсы из и в континентальный Китай на срок до 9 февраля", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что авиаперевозчик "будет осуществлять специальные рейсы в и из Шанхая и Пекина", на которых будут работать сформированные из добровольцев экипажи.

Для тех пассажиров, чьи перелеты были запланированы на дату вплоть до 29 февраля 2020 года, предусмотрена возможность переноса даты полета или возвещения средств.

РИА Новости