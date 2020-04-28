Академик Зарифа Алиева внесла неоценимый вклад в развитие офтальмологии в Азербайджане - ФОТО

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Сегодня, 28 апреля, азербайджанский народ с большим уважением чтит память выдающегося азербайджанского ученого, талантливого организатора науки, заслуженного деятеля науки, прекрасного врача и педагога Зарифы ханум Алиевой.

Академик Зарифа Алиева родилась 28 апреля 1923 года в селе Шахтахты Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, в семье выдающегося политического, государственного и общественного деятеля, большого организатора здравоохранения Азиза Мамедкерим оглу Алиева. Культурные, интеллигентные и нравственные традиции этой семьи определили внутренний мир Зарифы ханум, ее жизненный путь, отношение к людям.

Окончив в 1947 году Азербайджанский государственный медицинский институт, Зарифа ханум проходит двухгодичные курсы специализации в Московском центральном институте усовершенствования врачей, с 1949 года приступает к деятельности в Азербайджанском научно-исследовательском институте офтальмологии в качестве ординатора, в 1950-1953 гг. учится в аспирантуре института и занимает здесь должность младшего научного сотрудника.

В 1959 году Зарифа Алиева защитила кандидатскую диссертацию на тему «Лечение трахомы синтомицином», с 1949-го по 1967 год - 18 лет - она проработала в Институте глазных болезней и прошла здесь славный путь от должности врача-ординатора до должности старшего научного сотрудника.

В те годы Зарифа ханум написала ряд научных трудов относительно вирусного и бактериального конъюнктивитов, кератитов и других острых и хронических заболеваний передней оболочки глаз.

В конце 1960-х годов Зарифа Алиева была переведена на кафедру глазных болезней Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей и, заняв здесь первоначально должность ассистента, а впоследствии – профессора и, наконец, в 1982 году должность заведующей кафедрой, она начала заниматься новым направлением офтальмологии - проблемой профессиональной патологии органа зрения.

Она изучила биохимический механизм воздействия различных профессиональных факторов на орган зрения, и, определив закономерности этого влияния, выявила много новых научных фактов. Аналога этим фундаментальным исследованиям в мировой медицинской литературе нет.

В 1979 году за счет больших организаторских способностей Зарифы Алиевой, по ее личной инициативе и с ее участием в Институте физиологии имени А.И.Гараева АН Азербайджана была создана проблемная лаборатория по изучению физиологии и профессиональной патологии органа зрения, представляющая особое единство практики и науки. Проведенные здесь исследования механизмов воздействия на орган зрения и его дополнительный аппарат химических веществ и производственных отходов, разработка и применение профилактических мер против этого воздействия принесли Зарифе Алиевой мировую славу.

Зарифа ханум, объединив вокруг себя талантливую молодежь и специалистов, способных проводить масштабные научные работы, изучила влияние стирола и малых концентраций тетрахлорэтилена на зрение рабочих.

После проведенных ученым исследований был предпринят ряд профилактических мер для предотвращения отрицательного воздействия вредных веществ на зрение. Зарифе Алиевой удалось разработать и осуществить комплексные санитарно-гигиенические, технологические меры против глазного травматизма работников ряда предприятий химической промышленности. Велики ее заслуги в улучшении условий труды, очистке воздуха, уменьшении загрязнения и отравления газом на заводе и прилегающих территориях.

Большое теоретическое и практическое значение фундаментальных исследований Зарифы ханум Алиевой, посвященных проблемам профессиональной патологии органа зрения, неопровержимо.

Ее монографии «Профессиональная патология глаз в шинном производстве» (1980) и «Офтальмология при хронической йодовой интоксикации» (1981) в настоящее время являются настольными книгами офтальмологов и профпатологов, работающих на промышленных предприятиях.

В 1981 году за цикл научных исследований, посвященных профилактике органа зрения в химическом производстве, Зарифа ханум была удостоена высшей награды в области офтальмологии – премии Академии медицинских наук СССР имени академика М.И.Авербаха. Примечательно и то, что профессор З.Алиева была первой женщиной – ученым, удостоенной столь высокой награды.

Ее фундаментальные исследования клинико-диагностического характера, ценные труды по вопросам деонтологии и врачебной этики по сей день широко используются офтальмологами.

Одним из интереснейших и перспективных направлений научной деятельности Зарифы ханум Алиевой была разработка проблем иридодиагностики и иридотерапии. Значение этих исследований выходит за рамки офтальмологии, и в настоящее время они привлекают внимание многих ученых. Результатом научных изысканий Зарифы ханум явилось создание научного труда «Об адаптационной и защитной функции края зрачка» и издание впервые в Советском Союзе двух монографий, не имеющих аналогов. Одна из этих монографий «Основы иридодиагностики» была издана в Баку, а вторая – «Иридодиагностика» в Москве.

Иридологические обследования, основа которых была заложена Зарифой ханум, продолжаются в активной форме. Создана астрологическая иридодиагностика, изучены особенности иридопсихологии человека, развивается иридотерапия.

Наряду с напряженной научной деятельностью большое внимание Зарифа ханум уделяла преподавательской деятельности и организации учебного процесса. Она была талантливым педагогом и прекрасным лектором, с удовольствием передавала молодым врачам и научным сотрудникам свои знания. Лекции Зарифы ханум всегда привлекали внимание широкого круга специалистов.

Утренние конференции врачей, проводимые на кафедре под руководством Зарифы ханум, всегда проходили содержательно, интересно и были настоящей школой клинического опыта Зарифы ханум.

Зарифа ханум прекрасно понимала значение новейшего оборудования в проведении научных исследований и подготовке специалистов. В период руководства кафедрой глазных заболеваний в Институте усовершенствования врачей она обеспечила оснащение клиники современным для тех времен диагностическим и операционным оборудованием. Внимательный отбор кадров она также считала важным вопросом.

Необходимо отметить практическую врачебную деятельность Зарифы ханум. Обладая логическим умом, конкретным мировоззрением, она была прекрасным, внимательным диагностом и клиницистом, находящимся в постоянном поиске невидимых признаков заболевания.

Такие качества Зарифы ханум, как принципиальность, гражданское мужество, также находили свое отражение в ее прекрасных выступлениях на собраниях научного совета, конференциях, съездах и конгрессах.

Будучи человеком, обладающим необычным умом, высокой культурой, Зарифа ханум восхищала всех своей простотой, отношением к другим людям, тонким юмором. Ее общение и с учеными, и с обычными людьми было свободным и простым. Она всегда с большим вниманием относилась к простым людям, делила с ними их горе, оказывала необходимую помощь, не оставляла людей в беде.

Большой труд вложила Зарифа ханум в медицинскую науку и практику, в подготовку медицинских кадров. В ее научное наследие входят 14 монографий, более 170 научных трудов, в том числе методические рекомендации, изобретения и рационализаторские предложения. В 1983 году Зарифа ханум была избрана действительным членом Академии наук Азербайджанской Республики.

Академик Зарифа Алиева вела большую общественную работу. Она была членом Комитета защиты мира СССР, заместителем председателя Азербайджанского Комитета защиты мира, членом правления общества «Билик» («Знание»), членом президиума Всесоюзного общества офтальмологов, членом редколлегии журнала «Вестник офтальмологии».

Заслуги Зарифы ханум Алиевой были отмечены орденами и медалями. Ей было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Азербайджанской Республики.

Всю свою сознательную жизнь, практическую деятельность Зарифа ханум Алиева посвятила развитию медицинской науки, она прославилась на весь мир как автор научных открытий в сфере исследования глазных болезней.

Одной из больших ее заслуг является выдвижение в 1977 году идеи строительства в Баку нового Офтальмологического центра и участие в проектировании его строительства.

Глубокое осознание общественного и патриотического долга, высокой ответственности, присущих выдающемуся ученому и врачу, деятелю медицинской науки и национального здравоохранения, творческий поход к работе, особая работоспособность, большая сила притяжения, простота, скромность в высшей степени были присущи Зарифе Алиевой.

Благодаря этим качествам Зарифа ханум Алиева завоевала уважение и любовь офтальмологов и пациентов как в нашей республике и за ее пределами, уважение всего азербайджанского народа.

Безвременная кончина прервала научные изыскания академика Зарифы Алиевой. Она скончалась 15 апреля 1985 года в Москве и похоронена в Баку в Аллее почетного захоронения.

Тимур Рзаев