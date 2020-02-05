Акция по сдаче крови проведена в «Azersun Holding» - ФОТО

«Azersun Holding», всегда реализующий различные социальные проекты, в очередной раз остался верным своей традиции.

Группа компаний совместно с Центральным банком крови организовали акцию по сдаче крови под лозунгом «Сдай кровь – подари жизнь». Сотрудники Группы компаний, представители СМИ и жители Масазыра приняли участие в акции, проведенной в Культурном центре «Azersun Holding».

Абдолбари Гузал, председатель Наблюдательного совета холдинга, участвовавший в акции по сдаче крови, выступая перед сотрудниками, отметил, что, сдав кровь можно спасти людей, страдающих от различных заболеваний. Глава компании заявил, что, сдав кровь, каждый, независимо от социального статуса, может спасти чью-то жизнь. По его словам, работники «Azersun Holding» служат Азербайджану не только с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и производства высококачественной продукции, но и отдавая кровь ради спасения людей, и эта философия никогда не изменится.

Затем председатель Наблюдательного совета Группы компаний, встретившись с представителями СМИ, заявил, что проведение акции по сдаче крови в этом году в феврале было связано с дефицитом крови в Центральном банке крови. Абдолбари Гузал, отметив, что все компании должны реализовывать подобные социальные проекты, заявил, что «Azersun Holding» всегда с особым трепетом относится к подобным мероприятиям.

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя Центрального банка крови Намира Аббасова, поблагодарив «Azersun Holding», отметила, что холдинг проводит эту социальную акцию на протяжении многих лет, и сотни сотрудников компании сдали кровь и оказали помощь таким образом.

Отметим, что «Azersun Holding» - одна из ведущих компаний ненефтяного сектора страны, уже 14-й год проводя традиционную акцию по сдаче крови, помогает сотням людей обрести здоровье.

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